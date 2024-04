Así va el ranking FIFA: la Selección Colombia tuvo tremenda subida tras partidos amistosos

Archivado en: •

La Selección Colombia está pasando por su mejor momento y muestra de ello es la racha ganadora que ha tenido en los últimos partidos. Las victorias más recientes de la Tricolor fueron durante los amistosos contra España y Rumania, en donde los dirigidos por Néstor Lorenzo lograron tener un resultado positivo.

A la fecha, la Selección Colombia acumula 18 partidos consecutivos sin perder. Esto, desde que Néstor Lorenzo asumió la dirección del equipo nacional a mediados del 2022. Los últimos resultados obtenidos por la Tricolor han hecho que los hinchas se ilusionen con una posible victoria en la Copa América 2024.

Mientras llega el importante campeonato, que se llevará a cabo entre el 21 de junio y el 15 de julio, la Selección Colombia logró dar un salto significativo en la clasificación mundial de la FIFA. La tricolor escaló dos posiciones en el ranking y está cerca de meterse en el selecto grupo de las diez mejores selección de fútbol del mundo.

Tras las victorias frente a España (1-0) y Rumania (3-2), la Selección Colombia logró sumar 8.99 puntos, lo que le sirvió para escalar dos posiciones. Ahora, la Tricolor se ubicó en el puesto 12, con un total de 1664 puntos, y se ubicó detrás de Estados Unidos. El equipo estadounidense será su próximo rival, antes de disputar la Copa América 2024.

Con este resultado, Colombia supera a selecciones como México, Uruguay y Alemania, consolidándose como la tercera mejor selección de Sudamérica, solo por detrás de Argentina (primera) y Brasil (quinta).

Néstor Lorenzo, entrenador de la selección, ha destacado el trabajo y la entrega de los jugadores, señalando que este es un resultado importante que refleja el buen momento que atraviesa el equipo.

