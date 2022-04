La vez que Diego Maradona pidió la camiseta de Freddy Rincón

Archivado en: •

Son muchas las anécdotas y los fanáticos que consiguió Freddy Rincón en su carrera deportiva. El exfutbolista marcó los corazones de todos los colombianos, pero también conquistó a los nombres más reconocidos del fútbol mundial.

Mire también: ¿Dónde y qué estaba haciendo Freddy Rincón la noche del accidente?

Luego de la muerte de Freddy Rincón, se han conocido algunas anécdotas que vivió cuando aún era jugador.

Freddy Rincón hizo parte de la generación de jugadores que clasificaron a tres mundiales seguidos. Pero, también se reportó con dos tantos en la goleada de la Selección Colombia a Argentina.

Ese día, en el estadio estaba Diego Maradona y pidió la camiseta de Freddy Rincón. Esta anécdota la contó Jhon Jairo Restrepo, quien en ese entonces trabajaba en el combinado nacional.

Le puede interesar: ¿Por qué James Rodríguez guardó silencio sobre Freddy Rincón?

Dijo que en medio del partido le llegó un pedido bastante peculiar de Diego Maradona, quien solicitó una prenda del ‘Coloso’.

«Me llamó y me dijo que por qué no le regalaba una camiseta y que ojalá fuera la de Freddy Rincón, la número 19 que él usaba. Yo le dije que le iba a transmitir el mensaje (…) Cuando terminó el partido, yo le dije a Freddy, en medio de la algarabía, eso se embolató. Yo le dije y él me decía que ahora, ahora, ahora. Afortunadamente no me la dio, pero sí se la iba a mandar, se la iba a regalar»., dijo Jhon Jairo.

Además, contó que no sabe con exactitud qué prenda le dio a Maradona, pues él solo le pidió al utilero y le pasaron algo que pertenecía a Freddy.

Lea también: William Vinasco y Pacho Cardona hacen un homenaje a Freddy Rincón

“No sé qué camiseta me dio y yo fui a entregársela en la tribuna, porque él se quedó esperando. Deben acordarse que él a lo último ya nos aplaudía, nos felicitó», dijo.