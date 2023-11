Policía ‘se la clavó’ a pareja que hizo video para adultos en cabina del MIO; los multaron

En redes sociales se volvió tendencia un video que causó indignación entre los usuarios. Se trata de una pareja que tuvo relaciones sexuales en el MIO cable de Cali y los multaron por la grabación.

El video se volvió bastante viral y muchas personas lo vieron, por lo que causó todo tipo de comentarios. Algunos de ellos hacían referencia a que cada vez se ven más de estas situaciones en lugares públicos y estaban en total desacuerdo.

La Policía logró identificar a las personas que grabaron el video y mientras la mujer estaba en la calle, le anunciaron que se le iba a poner una multa. Tanto ella como el hombre que participó van a tener que pagar.

Se trata de una multa general tipo tres, esta equivale a 16 salarios mínimos, lo que son $618.000.

En un video que se compartió en redes sociales, se puede ver el momento en que la Policía paró a la pareja y les informó el comparendo que se les iba a imponer. En este les informan que es por los hechos sucedidos en el Mio Cable.



“Se le va a notificar de una orden de comparendo es por irrespetar las normal propias de los lugares abiertos al publico tales como salas de velación, cementerios, clínicas, hospitales, bibliotecas, museos entre otros”, dice el uniformado.

La mujer había hablado unas horas antes de su comparendo con ‘Telepacífico Noticias’ y aseguró que no se arrepentía de lo que había hecho y no era la primera vez que sucedía algo de este tipo.

“Realmente es mi trabajo no me arrepiento en lo absoluto. No es la primera vez que va a pasar. Creo que no soy la única persona que lo hace», dijo.

Sin embargo, aseguró que lo único que quedaba era asumir su responsabilidad.

«El contenido de adultos no va a dejar de existir. Fue algo que sucedió y se encargaron de hacerlo viral. No le hice daño (al MIOCable), pero si tengo que asumir mi responsabilidad lo voy a hacer«, comentó.