Kiss finalmente no se despide del todo; anunciaron nueva era

Desde que Kiss anunció su despedida, son muchos los fanáticos que lamentan que la banda no vaya a hacer más música. Este sábado 2 de diciembre dieron su último concierto en el Madison Square Garden en Nueva York.

Con mucha melancolía, todos los fanáticos de la banda se reunieron en este mítico escenario para decirle adiós a la banda. Lo cierto es que Kiss tenía una sorpresa que dividió las opiniones de la fanaticada.

En su último concierto anunciaron que, aunque ya no van a hacer más conciertos, sí le dan la bienvenida a una nueva era. La banda se va a inmortalizar por medio de la tecnología con avatares digitales.

Los nuevos avatares

La banda anunció que, aunque se despiden de los escenarios van a seguir como avatares digitales y en sus redes sociales compartieron un poco del proceso que vivieron para poder hacer esto.

En el video, se ve que Kiss inicia una nueva era y en este Paul Stanley, Gene Simmons, Tommy Thayer y Eric Singer inician a decir por qué este es un importante paso para la banda. Los integrantes dicen que de esta forma van a poder vivir eternamente, ya que la banda es más grande lo que ellos saben.

“Lo que hemos conseguido ha sido increíble, pero no es suficiente. La banda merece seguir viviendo porque la banda es más grande que nosotros. Es emocionante para nosotros dar el siguiente paso y ver a KISS inmortalizado”, dijo Paul Stanley.

¿Cómo fue el último concierto?

Miles de personas pudieron presenciar el último concierto de Kiss, pues la banda estaba vendiendo boletas digitales. A través de la página PPV.com, los fanáticos podían comprar los tiquetes que costaron 14,99 dólares, aproximadamente 60 mil pesos colombianos.

En este Kiss hizo un recorrido por todos su éxitos como ‘I was made for loving you’, ‘Do You Love Me’ y ‘Rock and Roll all night’. Además, la banda no hizo ningún ajuste al setlist que manejó en toda la gira.

El homenaje a Kiss en Nueva York

Antes de los últimos shows que hicieron en Estados Unidos, justamente este 1º y 2 de diciembre se les rindió un homenaje en Nueva York. Este 30 de noviembre se proyectaron imágenes de la banda en el Empire State Building.

En el edificio se mostraron algunas de las imágenes más emblemáticas de que la banda se ha tomado. Además de eso, también se hicieron espectáculos con luces para rendir homenaje a la carrera que hizo Kiss.

Kiss terminó su carrera en los escenarios donde todo inició. Decidieron que fuera Nueva York la ciudad que los viera despedirse definitivamente de los escenarios y por eso también fueron homenajeados.

Por eso, Nueva York también decidió rendirles homenaje en uno de los edificios más emblemáticos de su ciudad. Además, iluminaron con sus colores y las imágenes más reconocidas de la banda.