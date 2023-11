Archivado en: •

Paul Stanley, músico de 71 años, que sin duda alguna es una de las leyendas de rock en todo el mundo, preocupa a sus seguidores por una imagen en la que se le ve pasar por un mal momento de salud.

Aunque es un hombre mayor, el artista no tomó la decisión de no abandonar los escenarios, pues su pasión por la música es mucho más importante que las restricciones que pueda tener. Sin embargo, esto no ha sido nada fácil para ‘Kiss’, pues en varias ocasiones los cantantes han pasado por difíciles momentos por su estado de salud.

¿Qué pasó con el artista?

En esta ocasión, la agrupación se encuentra en Canadá y tenían todo listo para una presentación, pero su mal estado de salud lo tiene en cama junto a Gene, Tommy y Eric, quienes no han podido superar una fuerte virosis que vienen sufriendo desde hace varios días.

Por eso, Paul Stanley dio a conocer en sus redes sociales que no podrá estar en el show de dos horas y media que tenían preparado para la noche de este miércoles 22 de noviembre del 2023 en Toronto y Ottawa. Esto de inmediato ocasionó miles de comentarios de las personas que querían verlos en el escenario, pero que tendrán que esperar a una próxima oportunidad.

“Toronto y Ottawa… He hecho todo lo posible para subir al escenario y ser parte de la increíble celebración de dos horas y media que planeamos, pero esta gripe lo ha hecho imposible. Yo, junto con Gene, Tommy y Eric, no podríamos estar más decepcionados y enviamos nuestras más sinceras disculpas”, este fue él anunció que hizo Paul en sus redes sociales.

