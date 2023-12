‘End of the road’: así podrá presenciar el último concierto de Kiss

Archivado en: •

Llegó ese momento agridulce en el que Kiss le dice adiós a los escenarios en todo el mundo. Con su gira ‘End of the Road’ han recorrido muchos países y se despidieron de todos sus seguidores que los apoyaron por tantos años.

Mire también: Tommy Thayer, de Kiss, también aprovechó la ‘ganga’ y estuvo en San Andresito de Bogotá

Este 2 de diciembre, Kiss se despedirá definitivamente de los escenarios y planearon una sorpresa para todos sus seguidores. La banda va a dejar que todas las personas en el mundo puedan ver su último show en el mítico Madison Square Garden.

Muchos fanáticos alrededor del mundo van a poder ser testigos del último show de la banda en formato PPV, pero deberán pagar por verlo. Será a través de la página PPV.com y fuera de Estados Unidos las entradas virtuales al show van a costar 14,99 dólares, aproximadamente 60 mil pesos colombianos.

El show va a estar disponible desde aproximadamente las 8 de la noche hora colombiana y si compra entrada va a poder ingresar al sitio diez minutos antes de que inicie.

Con este show terminan su exitosa gira ‘End of the Road’ que inició en enero del 2019, se puso en pausa por la pandemia de COVID-19 y se reanudó en el 2021. La banda estuvo por Norteamérica, Sudamérica, Europa, Asia y Oceanía, asegurándose de que los fans de todo el mundo pudieran disfrutar de sus últimos conciertos.

Impresionante homenaje

Antes de los últimos shows que hicieron en Estados Unidos, justamente este 1º y 2 de diciembre se les rindió un homenaje en Nueva York. Este 30 de noviembre se proyectaron imágenes de la banda en el Empire State Building.

En el edificio se mostraron algunas de las imágenes más emblemáticas de que la banda se ha tomado. Además de eso, también se hicieron espectáculos con luces para rendir homenaje a la carrera que hizo Kiss.

Kiss terminó su carrera en los escenarios donde todo inició. Decidieron que fuera Nueva York la ciudad que los viera despedirse definitivamente de los escenarios y por eso también fueron homenajeados.

Por eso, Nueva York también decidió rendirles homenaje en uno de los edificios más emblemáticos de su ciudad. Además, iluminaron con sus colores y las imágenes más reconocidas de la banda.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de KISS (@kissonline)

Kiss nos regaló dos despedidas excepcionales, dos conciertos en los que dejó todo en el escenario. El primero en mayo de 2022, que pensamos que era el adiós definitivo y la revancha que tuvo lugar este 15 de abril en Monsters of Rock, en el estadio El Campín.

La banda interpretó algunos de sus éxitos como ‘I was made for loving you’, ‘Do You Love Me’ y ‘Rock and Roll all night’. El show estuvo lleno de todo el poder de la banda, con el show de fuego de Gene Simmons y solos de guitarra y batería.

Paul Stanley había demostrado lo emocionado que estaba por volver a Colombia y envió un mensaje a sus seguidores en redes. Sin embargo, en el concierto también habló en español sobre lo que significaba estar tocando ese show.

El cantante aseguró que, aunque no hablaba muy bien, comprendía a todos sus seguidores alrededor del mundo.

“Bogotá, no hablo el español muy bien, pero comprendo tus sentimientos en mi corazón, mi corazón es suyo”, dijo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Radioacktiva (@radioacktiva)