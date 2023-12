¡Gerard Piqué al hospital! El jugador sufrió una fuerte lesión que no lo deja caminar

Archivado en: •

Gerard Piqué, uno de los jugadores más importantes de España, el hombre participó durante varios años como jugador profesional en el F.C. Barcelona, pero durante el 2022 el deportista anunció su retiro y la llegada de la Kings League a España, su propia Liga que se jugaría en Europa.

Aunque el hombre al parecer se sigue ejercitando todos los días para no perder su estado físico, esto no está funcionando del todo. En los últimos días, el exjugador del Barcelona, sufrió una fuerte caída en el campo de juego que lo llevó a retirarse del lugar, para ir directamente a la clínica a recibir atención médica.

Leer más: La estrella de The Walking Dead que se suma a The Boys temporada 4: nadie lo esperaba

Horas después, Ibai Llanos, un amigo cercano del español, dio a conocer que Piqué le había enviado un mensaje para avisarle que se encontraba en el hospital, ya que no se sentía muy bien después del golpe. “Estoy en el hospital, creo que me he roto y no puedo ni andar”, agregó.

¡QUÉ MAL! Se ha lesionado Geri y al parecer de manera fea. Dios quiera no sea nada grave. 🙏🏻 pic.twitter.com/r7CogJuKlw — 🩷Clara Chia & Gerard Piqué🩷|FANS (@ClaGerFans) December 2, 2023

¿Cómo fue la lesión?

Todo ocurrió durante el partido benéfico que realizó la Kings League, en el campo de juego estaban El Barrio vs. Porcinos FC, pero el hombre no esperaba que la participación en este encuentro, le fuera a causar el fuerte dolor.

Seguir leyendo:Dos ‘cracks’ de Millonarios llegan por primera vez a la selección Colombia

Durante todo el partido, el jugador español anotó tres goles, dos de ellos desde el punto penal, por lo que se veía en buen estado físico, pero quizás la falta de práctica, lo llevó a caer y lesionarse, por lo que esto generó miles de reacciones en redes sociales.

Hasta el momento no sé sabe cuál es el estado de salud del jugador o si aún está en el hospital. Por eso, muchas personas preguntan, por medio de sus redes sociales, sobre el estado del hombre, mientras que otros se burlan y dicen que ya perdió todo el toque ganado en el Barcelona.

Más noticias:

Rockstar Games reveló el tráiler de Grand Theft Auto 6; esta es la fecha de lanzamiento

Así quedó el vehículo del actor de ‘Black Panther’ que sufrió terrible accidente