Un reconocido actor de la película de Marvel ‘Pantera Negra’ sufrió un terrible accidente este fin de semana. Los hechos ocurrieron en Hollywood, lugar de residencia del hombre, quien iba conduciendo su carro Ferrari, cuando chocó contra un vehículo Kia que estaba parqueado en la vía.

Los dos carros sufrieron graves daños y se puede ver en las imágenes que el arreglo de los automotores será millonario. Según El medio TMZ, el Ferrari Superfast Azul en el que iba el actor, está avaluado en aproximadamente 1.700.000.000, por lo que la pérdida fue millonaria para el hombre.

Las autoridades se encuentran investigando la causa principal de este accidente, muchos dicen que era el actor, Michael B. Jordan, quien iba al volante cuando ocurrieron los hechos, pero nada de esto ha sido confirmado por el hombre, ni por la agencia que se encarga de su comunicación.



No hay ninguna persona herida por este terrible accidente y todos los daños son materiales, tampoco se conoce información de quién sería el dueño del carro que estaba estacionado en la vía. Se espera que en los próximos días, las autoridades de Los Ángeles den a conocer más información sobre el caso.

I would like to ask everyone to join me in observing a moment of silence to honor the memory and legacy of the 812 that Michael B. Jordan wrecked last night.

…..

Thank you for sharing that moment with me. pic.twitter.com/ao95y5Rdzm

— Ferrari Connoisseur (@FerrariConnois1) December 4, 2023