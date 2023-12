Futbolista del Chelsea fue expuesto por pedir mensajes de motivación a modelo de OnlyFans

Archivado en: •

Un nuevo escándalo se está adueñando de la Premier League por cuenta de un futbolista del Chelsea. El deportista fue expuesto luego de que una modelo de OnlyFans expusiera una conversación que tuvieron.

Mire también: Deportista de Hockey abandonó las canchas para trabajar como modelo en OnlyFans

El futbolista estaría pidiendo material explicito a la mujer con la excusa de que al otro día tenía un partido. Esta conversación ha generado todo tipo de comentarios en redes sociales por parte de los fanáticos del club y también personas de otros equipos.

Al parecer, se trataría del jugador senegalés Nico Jackson, delantero del Chelsea, y habría tenido una conversación con Astrid Wett, quien es modelo e influencer y es bastante reconocida en Inglaterra.

La mujer hizo una transmisión en vivo en la que mostró la conversación que tuvo con un hombre, quien aparentemente es el jugador Nico Jackson. El supuesto futbolista le pide inspiración porque iba a jugar un encuentro el fin de semana.

«Ganaremos mañana. Sí, necesitaré motivación esta noche», dicen en la conversación.

La mujer ante esta afirmación le dice que va a esperar a que ganen el domingo y tal vez ahí sí le mande algo. Inclusive, la joven le dice que estaba desde un carro y que no era mucho lo que podían hacer.

Después de que la conversación se volviera tendencia, la mujer compartió una publicación por la que muchas personas dijeron que pareciera que se estuviera burlando de la situación. En un video en el que aparece con un pequeño body, está bailando ‘Ms. Jackson’ del grupo Outkast.

Nico Jackson asking for some sexy pictures

The lady said she can’t snap where she was

She went ahead and told Jackson to win on Sunday first

😂😂😂😂😂😂😂pic.twitter.com/ZpwMfoAOME

— FOOTY HUB (@Footyhub01) December 2, 2023