¿Nueva música de Foo Fighters? Esto es lo que se sabe del posible lanzamiento de la banda

Foo Fighters tiene a muchos de sus fanáticos en vilo luego de que compartieran un sospechoso video en sus redes sociales. La banda dio a entender que va a lanzar nueva música.

Este 12 de abril, la banda compartió un video que tiene un fondo blanco y la melodía de una canción que nunca se ha escuchado de los Foo Fighters. Además, también aparece una frase en la que le hacen la siguiente pregunta a los fanáticos.

Después de esto, la banda no ha hecho ninguna otra publicación. Sin embargo, en su cuenta oficial de Twitter del Reino Unido dieron pistas de lo que se viene.

En primer lugar, esta cuenta confirmó que se trataba de nueva música de los Foo Fighters, pues reposteo el video e hicieron el siguiente comentario: “nueva música de los Foo”.

En otro trino que hicieron dieron muchos más detalles e inclusive la fecha en la que saldría la nueva música. En primer lugar, les pidieron a todos los fanáticos sus opiniones sobre la publicación que hicieron.

También aseguraron que iba a haber un nuevo sencillo y las posibles fechas de lanzamiento podrían ser este viernes 14 de abril o en la medianoche del jueves.

Sobre una de las preguntas que más hace el público también dieron unas pistas, pues dieron a entender que se sabrá quién será el artista que va a reemplazar a Taylor Hawkins en la batería luego de su muerte el pasado 25 de marzo de 2022.

So what are you thinking?

New single this Friday?! or even tonight?! Who’s drumming?

Could we see something released on @RSDUK 22nd April?

….and, most importantly, what do you think of this new clip?! pic.twitter.com/LOlkjDZ0kT

— Foo Fighters UK (@FooFightersUK) April 13, 2023