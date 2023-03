¿Matt Cameron será el baterista de Foo Fighters? Esto fue lo que dijo el artista

Archivado en: •

Matt Cameron ha sido uno de los nombres más titulados en los portales especializados de música durante los últimos días. El baterista se ha convertido en el foco de la prensa, todo por cuenta de rumores que tenían que ver con su futuro musical y profesional.

Todo empezó cuando el reconocido medio britániico The Sun, compartió una lista con los posibles nombres de candidatos que podrían entrar a la banda y ocupar el lugar del fallecido Taylor Hawkins, quien murió en la ciudad de Bogotá, justo antes de presentarse al Estéreo Picnic del año 2022.

Además, no fue el único nombre que estuvo en esta lista, ya que ese y otros medios, afirmaron que la agrupación se habría reunido con otros bateristas como Atom Willard y Josh Freese, para elegir el nombre final del nuevo integrante.

A pesar de esos fuertes rumores, Matt no dudó en aclarar todo y referirse sobre el tema, del que muchos están hablando.

“Para su información, los rumores son falsos, no me he unido a los Foos”, dijo el baterista en su cuenta de Instagram.