El agradecimiento de Gene Simmons a fanático colombiano que le regalo un retrato

Kiss ya está en nuestro país y la banda prepara lo que será su última presentación en Colombia. Los integrantes de la agrupación se han mostrado bastante felices por su concierto y tuvieron la oportunidad de ver algunos fanáticos.

Gene Simmons compartió un mensaje que llenó de emoción a muchos fanáticos, en especial a uno que le regaló unos retratos de él y de la banda. En su cuenta de Twitter, el bajista publicó las imágenes y le agradeció a Fabián.

La primera imagen que compartió es un retrato de Gene con su madre, que decía “la mejor madre del mundo”. Como bien se sabe, el bajista tenía una relación bastante estrecha con su mamá y era muy único con ella.

En la segunda foto, aparecía un escrito que hizo el seguidor y aseguró que era un detalle que le daba con mucho amor y admiración a Gene.

“Gracias, mamá. Eres la mejor heroína de mi vida, gracias por tu valentía y coraje”, escribió el fanático y añadió que era un regalo para recordar el tour ‘End of the Road 2023’.

Además, el talentoso fanático también hizo un retrato de los cuatro integrantes de la banda y se los regaló. En la imagen, aparecen Gene Simmons, Paul Stanley, Peter Criss y Ace Frehley.

El artista se mostró bastante agradecido y le agradeció a su seguidor de Bogotá por “las increíbles piezas de arte”.

Los fanáticos no dejaron pasar por alto el error que el baterista cometió al escribir Colombia. Pues, cambió la o por un u y quedó “Columbia”.

El trino tuvo varias reacciones en las que le decían que era Colombia y se mostraron molestos con el error. Sin embargo, hubo algunos que no le dieron mucha importancia y apreciaron que el bajista lo publicará en sus redes sociales.

Thank you Fabian in Bogota, Columbia for these amazing pieces of art. pic.twitter.com/AiaL6Ts6t3

— Gene Simmons (@genesimmons) April 15, 2023