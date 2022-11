¿Presos por el amor? Pareja de policías es viral por demostración de amor en Transmilenio

Archivado en: •

Transmilenio se ha convertido en un medio de transporte que no solo es utilizado para movilizarse de un lado a otro, pues desde hace varios meses, este ha sido escenario de innumerables acontecimientos que se han vuelto virales en redes.

Algunas de las extrañas historias, que día a día son tendencia en redes sociales, van desde una persona que cobra por acariciar ratas en el Transmilenio hasta peleas entre los usuarios.

Sin embargo, las demostraciones de amor también se han llevado un papel importante en los biarticulados, pues hace poco se viralizó un video en el que dos agentes de policía se robaron la atención de los internautas al demostrarse cariño a bordo de un Transmilenio.

La historia de amor se volvió famosa gracias a un video publicado en TikTok, pues no es normal ver a los uniformados de la Policía en una situación tierna o amorosa, ya que, normalmente, los videos que se viralizan sobre ellos, son aquellos en los que están en su papel de autoridad.

«El verdadero Poliamor»

En el video, que ya suma más de 2 millones de reproducciones, se ve a una joven agente de la Policía sentada sobre las piernas de otro uniformado, quien aparentemente es su pareja sentimental, mientras mantienen, lo que parece ser, una conversación amorosa.

Aunque no se logra escuchar lo que están conversando, por los gestos que hace lo mujer, en donde lo mira con ternura y lo acaricia, se entiende que están teniendo una conversación en la que hay declaraciones de amor de por medio.

Por lo curioso del momento, el video empezó a ser publicado por otros usuarios en diferentes redes sociales, en donde recibió miles de comentarios y reacciones entre las que se destacaron aquellos en los que afirmaron que se trató de una escena de “poliamor en Bogotá”.

Asimismo, otros usuarios editaron el video poniéndole música romántica de fondo para que la escena tomara aún más sentido.

“¿Si es un policía o es un disfraz de Halloween?”; “Cansado de ser espectador y no protagonista”; “A mí no me caen bien los policías, pero aquí no hay nada malo”; “El verdadero poliamor”, “Con razón no llego cuando me robaron”, fueron algunos de los comentarios que dejaron los internautas en el video.