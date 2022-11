No habiendo más: futbolista de Canadá jugó con un tampón en la nariz en Qatar 2022

Archivado en: •

Canadá se enfrentó a Croacia por la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial Qatar 2022. Aunque los canadienses intentaron resistir a los croatas, no lograron el triunfo y quedaron eliminados de la cita mundial.

Canadá inició ganando muy temprano en el partido y anotó uno de los goles más rápidos del certamen. Este gol fue una sorpresa para todos los fanáticos, pues muchos pensarían que Croacia iba a superar a los canadienses.

Sin embargo, la felicidad de los canadienses duró poco porque Croacia empató y luego los superó. El partido finalizó 4 a 1 y así Canadá se queda por fuera del Mundial, luego de ganar los dos encuentros que ha disputado.

Además de la lluvia de goles que se vio en este encuentro, hubo un hecho que llamó la atención de las personas y fue que, un jugador salió con un tampón al campo de juego.

Cuando se iba a cobrar un tiro de esquina, el capitán de Canadá, Atiba Hutchinson, fue grabado en una situación bastante particular. El hombre regresó al campo de juego con un tampón en la nariz.

This World Cup is fake. you lot see brudda on the Canada team w the tampon in his nose right? pic.twitter.com/yuUWeAUWKl

Esto, para que le parara un sangrado que tenía en la nariz y pudiera continuar en el campo de juego. Pues, recordemos que si un jugador tiene sangre en su indumentaria no puede seguir jugando.

Como era de esperarse, el hecho causó todo tipo de comentarios y en redes sociales le hicieron memes al jugador.

IM SORRY BUT DID THAT CANADA PLAYER HAVE A TAMPON IN HIS NOSE!?!?! DO PEOPLE ACTUALLY DO THAT???? ALL I THINK ABOUT IS SHES THE MAN pic.twitter.com/3L4kNapvdQ

— Sarah ☀️ Hey, Babe (@sidebooblouis) November 27, 2022