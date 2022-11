¿Llegaron a Qatar sin las camisetas? Ghana habría olvidado llevar el uniforme al Mundial

Archivado en: • •

Cada vez falta menos para que se de inicio al Mundial de Qatar 2022, por lo que millones de hinchas y aficionados están preparando todo para vivir de primera mano el campeonato de fútbol más importante.

Por su parte, todos los 32 equipos que participarán en la Copa Mundo ya se encuentran en territorio qatarí, en donde empezaran a disputar sus correspondientes partidos con el único fin de ganar el Mundial.

Por estos días, las selecciones han ido preparando todo para los partidos que se disputarán, pues por una parte los jugadores están entrenando y acondicionándose a los espectros geográficos de Qatar, los patrocinadores ultimando detalles y los entrenadores y cuerpo técnico alistando uniformes e indumentaria.

Al respecto de los uniformes, los cuales son indispensables para cada enfrentamiento, la selección de Ghana tuvo un percance con las camisetas y, al parecer, las habrían olvidado.

Según lo dio a conocer diferentes medios internacionales, la selección de Ghana habría arribado al país asiático sin las camisetas de los jugadores.

Por lo cual, se había hablado de mandar a traer las camisetas por medio de mensajería, lo cual significaría que se podría demorar en llegar desde Ghana a Qatar, por lo que el partido debut contra Portugal podría estar en riesgo, el cual se llevará a cabo el próximo 24 de noviembre.

Dicho error de olvidar las camisetas del equipo ghanés significaría una equivocación inconmensurable y más cuando se habla de la importancia que tiene el Mundial Qatar 2022.

Sin embargo, finalmente se logró confirmar que todo se trató de un malentendido en el envío de las camisetas por parte de la marca oficial de los uniformes de la selección de Ghana y el uniforme siempre estuvo en territorio Qatarí.

.@GhanaBlackstars 🇬🇭 have absolutely NO kits issues as providers @PUMA sent all apparels directly to Doha, Qatar.

Disregard any information going rounds that the jerseys to be used at the @FIFAWorldCup have been left behind in Ghana. pic.twitter.com/j6nV15xPi3

— Nuhu Adams (@NuhuAdams_) November 15, 2022