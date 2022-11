Manual de reglas, normas y prohibiciones para no pasar vergüenzas en Qatar

Archivado en: •

Inicia el Mundial de Qatar 2022 y con él la fiebre del fútbol que se respira alrededor del planeta, uno de las competencias más esperadas a medida que avanzan los años, y cómo no, si cada cita trae con ella a los mejores jugadores del mundo (a excepción de aquellos que no lograron clasificar con sus selecciones).

Pero esta vez vamos a alejarnos un poco de todo lo que tiene que ver con fútbol, o por lo menos en un gran porcentaje, pues aquí hablaremos de aquellas normas y prohibiciones con las que se debe tener cuidado en Qatar, y que, por desconocimiento natural, se puede caer en delito.

Tratándose de una de las culturas más polémicas de toda la historia, sus costumbres son dignas de abrir debate ante cualquier tema que se toque sobre Qatar, por esta razón, y para evitar caer en el error extranjero en territorio Qatarí, vale la pena saber qué es lo que NO se puede hacer en aquel estado ubicado en el oeste de Asia.

Así que, desde ya, toma nota para no pasar vergüenzas en Qatar, o por lo menos para tener más idea sobre esta cultura, que por estos días está en furor.

Modales

En Qatar debe dirigirse a las personas siempre mirando a los ojos para mantener una comunicación basada en respeto. Además, como dato no menor, no se deben saludar a las mujeres, pero en caso de que deba hacerlo porque así lo obliga la situación, olvide toda clase de abrazos, besos o muestras de afecto, a cambio de eso lleve siempre su mano al pecho.

Muestras de afecto

Si usted está acostumbrado a ser efusivo, tenga en cuenta que las muestras de afecto son limitadas casi nulas, así que, a la hora de dar besos, abrazos o demostrarse cariño, es mejor guardar compostura.

Al momento de comer

Los modales alimenticios también tienen su propia exigencia, por esta razón, cuando se trate de llevar comida o bebida a la boca, debe percatarse de hacerlo con la mano derecha.

Pilas con la basura

En Qatar son realmente exigentes con el tema del aseo, por lo que arrojar basura al suelo podrá costarle 7.000 euros y podrá generarle una pena hasta de un año por esto.

“Foto pal Face”

Como dato no menor, las fotos cerca a edificios gubernamentales están prohibidas, y mucho menos fotografiar a personas locales sin su consentimiento, y de ser así, mucho cuidado con fotos a mujeres.

Cuidado cómo se viste

Debido a su alto nivel de exigencia, se recomienda vestir de manera discreta y reservada, así que olvide toda clase de minifaldas, vestidos, camisetas sin mangas o cualquier otra prenda que “muestre más de lo debido”.

¿Cuándo comienza el mundial de Qatar?

El pitazo inicial se escuchará el próximo 20 de noviembre y será el primero en la historia de los mundiales que se celebre en épocas de fin de año.