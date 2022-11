Archivado en: •

Este martes, en el marco del foro internacional Grupo de los Veinte o G20, el presidente de la FIFA, Gianni Infantini, pidió un alto al fuego entre Ucrania y Rusia durante el mes que se celebra el Mundial de Qatar 2022, el cual inicia el próximo 20 de noviembre.

Aunque el presidente de la FIFA le había expresado a los equipos participantes del Campeonato Mundial que evitaran sumarse a las controversias sobre temas políticos y derechos humanos que rodea a Qatar, Infantino pareció olvidar dicha petición e hizo el pedido de cese al fuego.

«Así, mi pedido para todos ustedes es que piensen en un alto al fuego temporal, por un mes, por la duración de la Copa del Mundo de la FIFA o al menos la implementación de algunos corredores humanitarios, cualquier cosa que pueda llevar a la reanudación del diálogo como un primer paso para la paz«, expresó Infantino durante su intervención en el foro G20.

Además, Gianni también expresó que el fútbol tiene el poder de unir a todos los países del mundo y con ello hacer un llamado a la paz.

“Sois los líderes mundiales, podéis influir en el curso de la historia. El fútbol y el mundial os ofrecen a vosotros y al mundo una plataforma única de unidad y paz en todo el mundo”, agregó el presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociación.

Vale recordar que, debido a dicho conflicto entre Ucrania y Rusia, la FIFA suspendió, el pasado marzo, a la selección rusa del Mundial. Por su parte, Ucrania no clasificó al importante campeonato.

“No somos tan ingenuos como para pensar que el fútbol puede resolver los problemas del mundo, pero el Mundial es una plataforma única, con una audiencia estimada en 5 mil millones de espectadores, ofreciendo una oportunidad para hacer todo lo posible para poner fin a todos los conflictos”, siguió expresando Infantino durante su discurso.

Al respecto de la petición del presidente de la FIFA, Volodymyr Zelenskyy, presidente de Ucrania no detalló si el cese al fuego sería bienvenido. Sin embargo, sí instó, por medio de una video llamada durante el G20, a un retiro completo de las fuerzas rusas y exigió que Moscú le devuelva a Ucrania el control de su territorio.

