Rapan cámara y amenazan a periodista en medio de una transmisión en Qatar

A pocos días de que se de inicio al Mundial de Qatar 2022, los medios de comunicación y la prensa han estado en tensión debido a las prohibiciones que tiene el país asiático con el tema de las grabaciones en ciertos lugares públicos.

Pues Qatar no permite los videos ni las fotos en algunos lugares de paso público, por lo cual la prensa y los medios de comunicación han tenido especial cuidado con el lugar que escogen para realizar sus trasmisiones en vivo.

A pesar de que los periodistas han cumplido con las reglas de Qatar y han tenido la precaución con las grabaciones que hacen, esto no ha sido suficiente para que la seguridad qatarí les permita hacer su trabajo, aún contando con el permiso.

El suceso más reciente y polémico tiene que ver con unas amenazas que recibió un periodista del equipo informativo de la TV de Dinamarca.

En redes sociales se hizo viral un video en el que un periodista, identificado como Rasmus Tantholdt de TV2, fue amenazado por un grupo de seguridad qatarí mientras estaba trasmitiendo en directo.

En el video se ve cómo llegan unos hombres a bordo de un carrito de golf para obligarlo a terminar con la grabación en vivo pese a que el reportero estaba en una vía pública, la cual no tenía restricción de ningún tipo.

«¿Por qué no podemos filmar? Es un lugar público”, le pregunta el periodista a tres hombres que se bajaron del carrito de golf.

«Señor, ustedes invitaron a todo el mundo a venir aquí, ¿por qué no podemos hacerlo? Es un lugar público”, continuaba Tantholdt mientras uno de los hombres intenta romper la cámara.

Frente a la agresividad de uno de los hombres qataríes, el reportero les presentó su credencial de prensa para demostrar que sus documentos están en regla.

Frente a los hechos y después de que el video se hizo viral en redes sociales, el reportero confirmó que él y su equipo de prensa recibieron una disculpa por parte de la Oficina Internacional de Medios de Qatar y del Comité Supremo.

