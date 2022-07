Archivado en: •

La llegada de la cuarta temporada de la exitosa serie de Netflix, ‘Stranger Things’, emocionó a millones de fanáticos que conectaron con la historia y con los personajes, especialmente con el nuevo, Eddie Munson, un joven amante de ‘Calabozos y Dragones’ y el metal que logró ganarse el corazón de muchos.

Eddie Munson fue interpretado por el talentoso actor Joseph Quinn, que es muy querido por los fans y que hace poco hizo parte del London Film and Comic-Con.

De acuerdo con información en medios locales y redes sociales, el actor tuvo algunos problemas con los organizadores y seguridad del evento por invertir mucho tiempo tomándose fotos con sus fans y firmando autógrafos.

Mire También:

Stranger Things: así sonaba la banda del actor que interpretó a ‘Vecna’

Stranger Things: Video inédito de Joseph Quinn ensayando el solo de ‘Master of Puppets’

A pesar de lo mal que pudo pasarla el actor, una fanática le recordó lo importante que es su personaje y cómo ha conectado con la mayoría de espectadores de la serie de los hermanos Duffer, algo que lo hizo llorar muy conmovido.

«La mía no es realmente una pregunta, es más una extensión de gratitud. Muchos de nosotros hemos oído hablar de lo que pasó ayer, sea cierto o no, de cómo te trataron. Realmente quiero decir que estamos muy agradecidos de que estés compartiendo tu tiempo. Gracias por firmar nuestras cosas, por pasar tiempo con nosotros y alegrarnos el verano. Creo que todos nos hemos conectado con Eddie por una razón u otra», agregó el fanático. «Ya sea que nos guste su gusto musical, o que él sea un extraño. Creo que todos nosotros somos parte de Eddie. Hemos viajado lejos porque también nos conectamos contigo y nos alegraste el fin de semana», fue el mensaje que le dijo la fan al actor, que no escondió su emoción y lágrimas.