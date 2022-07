Stranger Things: así sonaba la banda del actor que interpretó a ‘Vecna’

Archivado en: • • •

La cuarta temporada de Stranger Things sigue dando de qué hablar. Tanto el volumen uno como el volumen dos cautivaron a los televidentes y sus nuevos personajes, sin duda, lograron estremecer a los fans.

Una de las escenas más impactantes fue cuando el personaje de Eddie Munson tocó la canción e Metallica: ‘Master of Puppets’, canción que se luego de más de 30 años logró entrar por primera vez en la historia en el Hot 100 de Billboard.

De igual manera, la banda norteamericana también rindió un homenaje al personaje de Stranger Things a través de sus redes sociales. No cabe duda de que este hecho le dio una gran connotación a la historia que tendrá quinta temporada en el año 2024.

Mira también: Stranger Things 4: Comparten los aterradores diseños originales de Vecna

Sin embargo, la actuación de Joseph Quinn como Munson en la serie no fue el único hecho relacionado con el rockn’roll en la producción de los hermanos Duffer. El intérprete del villano, con tres nombres: ‘Uno’, ‘Henry Creel’ y ‘Vecna’ también tiene una historia relacionada con el rock.

La banda de Jamie Campbell Bower

Campbell, el actor inglés que interpretó al aterrador ‘Vecna’, fue el vocalista de ‘Counterfeit’, una banda de punk-rock formada en el 2015 en Londres. Integrada además por otros 4 integrantes, en los que también destacó su hermano en la guitarra, Sam Bower.

Te puede interesar: Stranger Things: Video inédito de Joseph Quinn ensayando el solo de ‘Master of Puppets’

Pues bien, esta banda lanzó su primer trabajo discográfico en el año 2017, titulado: ‘Together we are stronger’ y luego en 2019 firmó con ‘Republic Records’ para lanzar dos sencillos: ‘The New Insane’ y ‘It gets Better’. No obstante, el anuncio de su desarticulación fue en noviembre del 2020 cuando Campbell Bower dijo que Counterfeit llegaba a su fin. Dentro de los motivos de su disolución, habría tenido que ver la pandemia por el coronavirus.