Figo le pegó tremendo regaño a periodista colombiano por declaraciones en Qatar

Las sorpresas que ha habido en este Mundial de Qatar 2022 son muchas, dentro de ellas, la eliminación de Brasil, España y Portugal. Justamente sobre esta última se han presentado varias reacciones en todos los aficionados.

Luego de que acabara el partido, a muchas personas se les removieron las fibras, al ver la reacción de Cristiano Ronaldo, luego de que Portugal quedara eliminado del Mundial. El jugador no pudo contener las lágrimas cuando se acabó el encuentro.

Las imágenes del jugador ingresando al camerino mientras lloraba llenaron las redes sociales de muchos usuarios y las personas se iniciaron a cuestionar qué hubiera pasado si Cristiano hubiera sido titular.

Pues, recordemos que Fernando Santos, director técnico de Portugal, decidió que, en los dos últimos partidos de la selección en el Mundial, Ronaldo no iba a ser titular. En la primera oportunidad le salió bien pues ganaron 6-1 ante Suiza.

Sin embargo, ante Marruecos Portugal intentó, pero no logró concretar las opciones, cosa que sí lograron los marroquíes. En el segundo tiempo, Cristiano ingresó, sin embargo tampoco pudo salvar a su país.

Luego de esa eliminación, se creó un debate en redes sociales sobre la titularidad de Cristiano Ronaldo. Justo sobre este tema, Samuel Vargas, periodista de Win, compartió un trino sobre unas supuestas declaraciones de Luis Figo.

En estas, decía que Cristiano Ronaldo no debió ser suplente ante Marruecos.

“No se puede ganar un Mundial con Cristiano Ronaldo en el banquillo. ¿Ganarle a Suiza? ¡Excelente! ¿Pero se puede hacer eso en todos los partidos? No. Dejar a CR7 en el banquillo fue un error, esta derrota es responsabilidad del entrenador”, fue lo que escribió en sus redes.

Sin embargo, el exjugador salió a desmentirlo y dijo que él en ningún momento había dicho eso.

“Caro Samuel Vargas quieres ser conocido publicando declaraciones que no proferí? Si quieres saber mi opinión tienes que preguntar. No te conozco de nada así que no inventes declaraciones mías. Protagonistas son los que hacen la diferencia”, fue lo que escribió el exjugador.

Luego de eso, inició a responder varias publicaciones de medios que citaban las supuestas palabras del exjugador.