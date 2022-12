Archivado en: •

Ivana Knoll se ha convertido en la hincha oficial del Mundial y todos los usuarios siempre la llenan de halagos por su belleza. La mujer no ha pasado desapercibida en los partidos de la selección croata y se ha robado todas las miradas en Qatar.

La mujer ha llamado la atención por los atuendos que ha llevado a los estadios y fue expulsada del estadio. Esa fue la información que se confirmó, pues la mujer fue vista acompañando a su selección.

Sin embargo, el tiempo que duró en el estadio fue poco, pues durante los primeros minutos del partido, las autoridades le informaron que debía irse por un supuesto rechazo público. Aunque esa fue la información que circuló, no se sabe más a fondo.

