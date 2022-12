Neymar revela las conversaciones que tuvo con jugadores de Brasil luego de la eliminación

Archivado en: •

El Mundial de Qatar 2022 ha dejado muchas sorpresas, entre ellas, la eliminación de selecciones favoritas, como Brasil, Portugal y España. Los países que han dado la sorpresa han sido Marruecos y Croacia y esto ha causado todo tipo de reacciones.

El pasado viernes, Brasil quedó eliminado del Mundial luego de perder en la tanda de penales contra Croacia. Todo el encuentro fue bastante luchado y el empate sin goles se mantuvo hasta los 90 minutos.

Le puede interesar: Sin matrimonio, pero en Qatar: mexicano se gastó plata de la boda para ir al Mundial

El fin de una era: Cristiano Ronaldo se despide de Qatar 2022 en medio de lágrimas

Hincha mexicano apuñaló y golpeó su televisor tras eliminatoria de México en el Mundial

Luego de eso, en el alargue, Neymar anotó el gol con el que Brasil estaba tocando la gloria. Sin embargo, después Croacia empató el juego a tan solo minutos de que se acabara.

Con esto, se fueron a los penales y los croatas lograron anotar más goles que los brasileños, dejando a una de las favoritas al título, por fuera. Rodrygo y Marquinhos no lograron concretar sus tiros y con eso se acabó el sueño para la ‘verdeamarela’.

Luego de que el encuentro acabó, Neymar demostró su tristeza y no pudo contener las lágrimas al ver que se había acabado el sueño mundialista. El jugador también acudió a sus redes sociales y compartió algunos de los mensajes que tuvo con sus compañeros después del juego.

El jugador escribió que decidió compartir, sin el permiso de los jugadores, las conversaciones que tuvieron previas al juego. Esto con el fin de que los fanáticos se dieran cuenta de lo comprometidos que todos estaban con este proyecto.

“Decidí exponer esto (sin su permiso) para que vean cuánto queríamos y lo unidos estábamos. Esos fueron algunos de los mensajes que cambié con el grupo. Sentimiento de mucha tristeza, pero tenemos que ser más fuertes para seguir adelante y estoy seguro de que con el apoyo de todos los hinchas vamos a volver más fuertes”, escribió.

Rodrygo

El jugador demostró el apoyo a los dos jugadores que erraron sus penales, uno de ellos Rodrygo, a quien le escribió un amplio mensaje.

“Los penales los erran los que patean, yo ya erré muchos en mi carrera y aprendí con todos ellos. Pero nunca desistí, siempre busqué mejorar y me perfeccioné en todo. Me gusta tu gracia, no por el jugador, y sí por la buena gente y el buen corazón que tienes. Sigue firme, esas críticas te van a hacer fuerte y vas a acordarte de todo lo que te digo. Vas a traer una copa a Brasil. Te deseo lo mejor del mundo. Desconéctate en estos días, descansa y vuelve con todo. Estoy acá para lo que necesites, sin demagogia. ¡Estamos juntos!”, escribió Neymar.

Rodrygo le agradeció y luego de eso le pidió perdón por haber pospuesto su sueño. Ante eso, Neymar le respondió que no tenía que pedirle disculpas y bromeó asegurando que después le enseñaba a patear.

Marquinhos

De igual forma, conversó con Marquinhos y les dijo que estaba de su lado siempre. En los mensajes que compartieron, los mencionaron que se sentían devastados y Neymar le aconsejaba que estuviera desconectado y se enfocara en su familia.

La última conversación que compartió fue la que tuvo con Thiago Silva, capitán de la selección. Quien asegura que cada vez que se acuerda le dan muchas ganas de llorar.

“Hermano, está más jodido de lo que imagine la verdad. No lo soporto. No puedo creer que perdimos. No puedo creerlo. Cada vez que lo recuerdo me dan unas ganas hijas de pu7@s de llorar. Pero voy a estar bien”, dijo.