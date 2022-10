Esperanza Gómez medita abandonar Instagram porque «no respetan sus derechos»

Archivado en: •

Esperanza Gómez es una de las actrices porno más reconocidas de Colombia, la mujer se ha posicionado como una de las más seguidas. Sin embargo, ha tenido algunos problemas con Instagram, ya que se le cerró su cuenta principal en la que tenía muchos seguidores.

Como muchos sabemos, cada vez que Esperanza Gómez comparte una publicación en cualquiera de sus redes sociales, deja a muchos sudando frío. Pero, la mujer se ha visto afectada por los reportes que algunas personas hacen, diciendo que es contenido porno.

Recordemos que, en Instagram hay muchas reglas que los creadores de contenido deben cumplir en cuanto a la censura. Además, hay varias advertencias, si se comparten varias veces publicaciones subidas de tono, es posible que se cierre la cuenta de la persona.

Exactamente eso fue lo que sucedió con Esperanza Gómez, la actriz dijo que le cerraron su cuenta con más de 5.7 millones de seguidores. La mujer dijo que emprendió acciones legales porque se le están vulnerando sus derechos.

¿Va a dejar Instagram?

Esperanza dijo que, no piensa dejar Instagram por el momento, pero cree que se le están vulnerando sus derechos y por eso colocó un derecho de petición. La mujer dijo que, siempre la reportan por contenido de pornografía, cuando necesariamente no lo es.

Aseguró que, cree que le están reportando las publicaciones solo por el hecho de ser Esperanza Gómez. Pues, comentó que ella tiene algunas cuentas falsas y ha compartido las mismas publicaciones que le reportan y desde otro perfil no le dicen que infringe las reglas de la comunidad de Instagram.

“Entonces cuando Instagram me reportaba un post yo cogía y me iba a una de las cuentas que me siguen que son falsas y veía que tenían exactamente la misma foto que Instagram a mí me había reportado. Yo la reportaba de mi cuenta oficial y Instagram me respondía ese post no infringe con las normas de la comunidad”, dijo.

Por eso, cuestiona el funcionamiento de las reglas de Instagram y dice que no se le están respetando los derechos.

“Entonces por ser actriz de entretenimiento adulto me empiecen simplemente a perseguir ya a censurar y que no respeten mis derechos (…) Si las reglas son para todos que se le apliquen a todo el mundo por igual pero no a unos sí y a unos no”, dijo Esperanza.

Lo mejor y lo peor de la industria

La actriz también habló en la entrevista sobre lo que más le gusta de la industria y lo que no le parece tan bueno.

Comentó que lo mejor, es que sabe que pueden tener encuentros con hombres que cumplen sus exigencias y no se involucran sentimentalmente.

“Porque tiene uno que besar muchos sapos para encontrar el tamaño que a mí me gusta y además de eso que lo hagan rico, porque en ocasiones se encuentra el tamaño, pero no hay química en la cama y tampoco la manejan bien. Mientras que n la industria yo sé que esa persona me da como me gusta, la tiene del tamaño que me gusta, nos damos besitos y chao, mi amor. Cero conexión simplemente pasión en el momentos, se termina ese momento”, dijo.

También dijo que lo peor es la persecución que siente de las personas que no comparten lo que hace para vivir.