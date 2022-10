“Me hiciste perder el tiempo”: Esperanza Gómez a hombre que no dio la talla

Archivado en: • •

Esperanza Gómez se convirtió en una de las actrices porno más reconocidas a nivel mundial y tiene cientos de seguidores. Siempre que la mujer comparte algún contenido erótico la llenan de halagos. Por eso, estuvo en ‘Eso no se dice’, de Radioacktiva y reveló varios detalles de su carrera.

La actriz habló sobre algunos de los temas picantes que sus fanáticos siempre han querido saber, pero no ha respondido.

¿Finge orgasmos?

En varias entrevistas del pasado, la actriz de contenido para adultos aseguró que las reacciones que sus fanáticos ven en las películas son reales. Es decir, que Esperanza no finge los orgasmos y de verdad le producen placer.

Sin embargo, le preguntamos si en alguna oportunidad había tenido que fingir un orgasmo en la intimidad. Esperanza aseguró que no, pues en la vida se caracteriza por ser una mujer bastante sincera.

La mujer dijo que es tan sincera que en algunas ocasiones cree que puede pasar por imprudente, pues no se queda callada. Comentó que esa sinceridad también la lleva a su vida íntima, así que, si un hombre no le está causando placer, ella lo dice.

“Lo mismo me pasa en la cama, a mí de verdad, si el tipo no me está haciendo sentir algo rico, yo soy muy franca y se lo digo, deberías de moverte así o deberías de hacerme así porque no lo estoy sintiendo nada”, comentó.

Además, aseguró que, hace poco tuvo una anécdota con un hombre que conoció y le pareció que era bastante atractivo. Dijo que en ese momento le pareció que estaba “comestible”, sin embargo, no dio la talla en la cama y ella se lo hizo saber.

“A los cinco minutos terminó y le digo: “¿tan rápido acabaste? En serio yo siento que me hiciste perder el tiempo. Entonces no soy de fingir orgasmos cuando no los estoy sintiendo”, dijo.

Lo mejor y lo peor de la industria

La actriz se atrevió a hablar sobre lo que más le gusta de la industria y lo que no le parece tan bueno.

Aseguró que una de las mejores cosas es que ella sabe que en la industria se encuentra con personas con hombres que cumplen todas sus exigencias.

“Porque tiene uno que besar muchos sapos para encontrar el tamaño que a mí me gusta y además de eso que lo hagan rico, porque en ocasiones se encuentra el tamaño, pero no hay química en la cama y tampoco la manejan bien. Mientras que n la industria yo sé que esa persona me da como me gusta, la tiene del tamaño que me gusta, nos damos besitos y chao, mi amor. Cero conexión simplemente pasión en el momentos, se termina ese momento”, dijo.

También dijo que lo peor es la persecución que siente de las personas que no comparten lo que hace para vivir.

Sexo anal

Además, la actriz también habló sobre una escena que le haya parecido difícil. Aseguró que una que le pareció un reto fue hacer sexo anal, ya que en frente de las cámaras es otra cosa y los órganos de los actores siempre son grandes.