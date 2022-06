Comic Con Colombia 2022: lo mejor del ‘viaje al futuro’ con androides, anime y cosplay

Archivado en: • •

Comic-Con Colombia 2022, el encuentro de fanáticos de la cultura pop y entretenimiento que se realiza en la ciudad de Bogotá, cerró este lunes 27 de junio con broche de oro.

Durante el evento, organizado por Planet Comics en asociación con Corferias, los capitalinos pudieron disfrutar de cuatro días de paneles de artistas e invitados internacionales, promoción de productoras, encuentros académicos y muestras de artes escénicas y musicales.

Anthony Daniels, recordado por su papel del androide C-3PO en la saga de Star Wars y Alfonso Obregón, actor de doblaje que hace las voces para el español de Shrek, Bugs Bunny y Kakashi Hatake, del anime Naruto, fueron los invitados internacionales especiales a esta jornada.

Con el objetivo de recordar aquellas producciones que los inmortalizaron en el cine y en la televisión, los actores hicieron presencia en la tarima principal para ofrecer charlas y responder a las preguntas del público entre aplausos y vítores.Además, compartieron momentos más íntimos de conversación, autógrafos y fotos con los fanáticos que tuvieron acceso al Meet and Greet, un espacio para estos fines dentro del evento.

Anthony Daniels y C-3PO llegaron desde una galaxia muy, muy lejana

En el transcurso del evento, Radioacktiva, la W Radio y Caracol Radio, para el servicio informativo de Prisa Media, se pudo conversar con el actor británico Anthony Daniels, quien interpretó al androide C-3PO en la saga de Star Wars.

En diálogo con esta alianza de medios, Daniels relató que una de las grandes dificultades fue a la hora de ponerse el traje y moverse con él por el set de filmación e, incluso, frente a las cámaras:

También contó, entre risas, que habló consigo mismo durante todo el rodaje de las películas: “Creo que una razón por la que la gente cree en C-3PO como personaje es que Luke Skywalker cree que es real. Incluso Han Solo cree que es real, la princesa Leia, Obi-Wan Kenobi… todos hablan sobre C-3PO como una entidad real, casi humana. Ciertamente, una increíble pieza de inteligencia artificial”.

Alfonso Obregón, el hombre de las mil voces

Otro de los invitados internacionales especiales fue el actor de doblaje Alfonso Obregón, quien hace las voces para el español de Shrek, Bugs Bunny y Kakashi Hatake, del anime Naruto.

En entrevista con Prisa Media, Obregón explicó detalles de su visita a Colombia y compartió algunas curiosidades poco conocidas sobre su amplia trayectoria.

Además, explicó por qué, a pesar de interpretar a reconocidos personajes animados y estar enamorado de su trabajo, prefiere mantenerse en el anonimato.

“En algún momento, en una gran crisis que tuve, me dije: qué va a pasar con mi vida, quién quiero ser. Y decido no solo ser un actor de doblaje, sino ser uno de los mejores. Partiendo de ahí, puedo decir que amo todo lo que he hecho”, aseguró el actor de voz mexicano.

Por eso, aseguró que, para él, fue igual de importante doblar Taxi, hacer a Bugs Bunny o a Silvestre, a Shrek o a Marty: “En ese sentido, podría decir que no tengo un personaje favorito”.

Cosplay y muestras artísticas: la cereza del pastel

El talento a través del cosplay no se hizo esperar: cientos de personas acudieron a Corferias exhibiendo trajes de sus personajes favoritos, algunos con un alto grado de dedicación y utilizando materiales y técnicas de confección superiores.

Julio Cesar Caballero, productor General de Comic-Con Colombia, aseguró en diálogo con Colprensa que, más importante que la cantidad, es la calidad de los participantes:

“El nivel de los disfraces que hacen es muy profesional, nada que envidiar a los que uno ve en la convención de Nueva York o en la convención de San Diego, en California. Disfraces muy elaborados que tardan meses en hacerlos y en su mayoría los cosplayer son cosmaker, ellos mismos los realizan”.