¿No se ha visto Star Wars? Sitio web ofrece 1.000 dólares por ver toda la saga

Star Wars es una de las sagas más reconocidas en la historia del cine. Esta serie de películas ha generado miles de fanáticos alrededor del mundo, sin embargo, muchos otros aún no la han visto.

Esta franquicia cuenta con varios productos cinematográficos, incluyendo algunos de tipo animado, lo que suma un total de más de 20 producciones. Esto hace realmente difícil haber visto sin excepción todas ellas.

Puntualmente, en lo que se conoce como su saga principal o saga Skywalker, ‘La Guerra de las Galaxias’ posee un total de 9 películas.

Debido a que hay millones de personas alrededor del mundo que no han visto estas películas, un sitio web de Estados Unidos está ofreciendo hasta 1.000 dólares para poder ver esta saga.

¿Por qué ofrecen dinero por ver Star Wars?

La particular razón por la que se puede obtener esta gran cifra de dinero por ver dichas películas es porque se acerca el día mundial que celebra la existencia de esta franquicia.

Esta festividad es celebrada por los fanáticos el 4 de mayo, ya que la traducción de esta fecha al inglés es May 4th. Por tanto, en su pronunciación permiten formar parte de la frase ‘May the force be with you’, palabras icónicas mencionadas por el maestro Yoda dentro de la película.

Para poder cumplir con este reto, la persona seleccionada no debe haber visto ninguna película de la saga, ni haber visto ninguna de sus series o jugado a alguno de sus videojuegos.

¿Cuánto duran?

A cambio de este dinero, el elegido tendrá que pasar varias horas frente al televisor para ver cada una de las 9 películas de corrido. En total, estas películas tienen una duración de 21 horas y 37 minutos, lo que supone una verdadera maratón.

El desglose de la duración de las películas según la trilogía es el siguiente:

Original:

Episodio IV – Una nueva esperanza (1977): 2 horas y 4 minutos

Episodio V – El imperio contraataca (1980): 2 horas y 7 minutos

Episodio VI – El retorno del Jedi (1983): 2 horas y 16 minutos

Precuela:

Episodio I – La amenaza fantasma (1999): 2 horas y 14 minutos

Episodio II – El ataque de los clones (2002): 2 horas y 12 minutos

Episodio III – La venganza de los Sith (2005): 2 horas y 4 minutos

Secuela:

Episodio VII – El despertar de la Fuerza (2015): 2 horas y 18 minutos

Episodio VIII – Los últimos Jedi (2017): 2 horas y 32 minutos

Episodio IX – El ascenso de Skywalker (2019): 2 horas y 21 minutos

Para anotarse, se debe ser mayor de 18 años y ciudadano estadounidense. En caso de cumplir con estos requisitos, se puede completar la inscripción con un simple formulario en la plataforma de FinanceBuzz.