A James Hetfield se le puso la piel de gallina al ver como ‘Enter Sandman’ provocó un temblor en un estadio

El pasado 3 de septiembre y como es costumbre en los partidos de fútbol americano, donde acompañan con música a todo volumen la previa del compromiso, el juego del Virginia Tech fue musicalizado con ‘Enter Sandman’, lo que provocó toda una euforia entre el público que estaba en el estadio.

Los espectadores no solo cantaron a todo pulmón la canción de Metallica, sino que también provocaron un sismo que se sintió en todas las instalaciones del escenario deportivo, tanto así que la cuenta de Twitter de @RedditCFB, donde reportan las noticias del fútbol americano universitario, reveló los detalles del sismógrafo en aquella zona.

la sacudida del estadio no fue para menos, pues los espectadores que fueron a disfrutar del compromiso protagonizaron un temblor que se sintió en todo el escenario, como revelaron los videos que se compartieron en redes sociales.

Por su parte, James Hetfield admitió en entrevista para SiriusXM Turbo reveló que no puso contener su emoción al ver cómo el estadio se movió al ritmo de una de las canciones más importantes del repertorio de Metallica.

“Solo hablar de eso me pone la piel de gallina. Fue espectacular. Todo el mundo estaba saltando: los militares, la multitud, el equipo. Es decir, TODO EL MUNDO”, aseguró James en la conversación.

James Hetfield of @Metallica reacts to that viral @HokiesFB moment. Check out his full interview with @ShawnTheButcher tonight at 5 pm ET on @SXMTurbo. https://t.co/P93lLPl96L pic.twitter.com/ukElZ8UrJx

— SiriusXM (@SIRIUSXM) September 13, 2021