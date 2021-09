J Balvin habla del palo que le dieron por la versión de “Wherever I May Roam” de Metallica

Después de la revelación de álbum The Metallica Blacklist, con el que Metallica celebró los 30 años de su emblemático disco Black Album, no todos los fanáticos de la banda quedaron satisfechos, pues algunos no aprobaron la participación de algunos artistas en este material.

Lo cierto es que la misma banda tomó la decisión de convocar a sus invitados y delegar funciones en cuanto a las versiones que repartieron a las agrupaciones y solistas.

Por su parte, el reguetonero colombiano J Blavin fue el encargado de lanzar su versión de “Wherever I May Roam”, uno de los himnos de Metallica.

Los comentarios contra su versión, por parte de los fanáticos de la banda, no fueron los mejores. Por esta razón, para hablar de los haters, el mismo Balvin protagonizó uno de los capítulos de ‘En Cortinas con Luisito y Berth – Podcast’.

En su entrevista, el artista urbano dejó claro que la agrupación fue la encargada de elegir a quienes asumirían la labor de estar en The Metallica Blacklist:

“Ellos elegían quién hacía la canción, no cover”, añadiendo que Yo soy tan fanático de Metallica que yo dije ‘yo no voy a tocar una obra de arte’, así como que te dan un Picasso y te digan ‘haz una intervención’. Estás loco. Deja esa obra de arte quieta.

En la entrevista también aseguró que el hate más grande que yo he recibido en mi carrera ha sido por eso. Pero, pues yo estaba preparado, porque sé que hay un nivel de intolerancia muy alta”. De esta manera es como J Balvin no puso prestó atención a los comentarios negativos:

“Pero… pa’ mí eso es muy estúpido, la verdad. Muy atrasado”.

A partir del minuto 30 puede escuchar las declaraciones de J Balvin.