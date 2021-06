J Balvin participará en la nueva edición de covers del Black Album de Metallica

Black Album es el quinto álbum de Metallica, el mismo que este 2021 cumple 30 años de historia y al que la agrupación ya le prepara un homenaje lleno de invitados.

Esta reedición de lujo planeada por la agrupación tendrá la llamada The Metallica Blacklist, un álbum de covers el cual tiene como objetivo recaudar fondos para cooperar con ayudas caritativas. A estos planes se sumaron decenas de artistas, quienes tiene como tarea hacer su propia versión de una de las canciones del ‘Black Album’.

Dentro de los llamados a la convocatoria de Metallica vemos a Miley Cyrus, Elton John, Robert Trujillo, Chad Smith, Corey Taylor, St. Vincent, Royal Blood, Dave Gahan, Phoebe Bridgers, My Morning Jacket, Cage The Elephant, Kamasi Washington, Cherry Glazerr, IDLES, Biffy Clyro, Portugal. The Man, Mac DeMarco, Rina Sawayama y Weezer.

Eso sí, la cuota latina no se podía quedar por fuera, así que Juanes fue el encargado de hacer su versión de “Enter Sandman”; Rodrigo y Gabriela, The Warning, Mon Laferte y hasta el exvocalista de Pxndz, José Madero, también tendrá su interpretación. Dentro de los invitados el reguetonero colombiano J Balvin también confirmó asistencia al tributo de la banda.