Son datos y hay que darlos: revelan cuál es la palabra más usada en las canciones de Metallica

Hace tan solo algunas semanas conocimos cuáles son las canciones que Metallica jamás ha tocado en vivo, pero en esta oportunidad los datos apuntan hacia las palabras que la banda suele usar más dentro de las letras de sus canciones.

Rockactividad

La tarde (que debe ser bien extensa) la hizo un usuario del Reddit, fanático de Metallica y quien realizó el listado de las palabras más usadas por la banda.

Para adelantar el resultado del estudio, la palabra que más usa Metallica dentro de sus canciones es “never”, palabra que se escucha en canciones como “Off to never never land”, “Through the Never” o “The Day That Never Comes”.

Metallica

Los comentarios frente al análisis no se hicieron esperar, y es que algunos fanáticos esperaban que palabras como “Dead”, “Die” o el mismo “Yeah”, patentado por James Hetfield, fueran las ganadoras del conteo. Pero revise usted mismo cuáles son aquellas palabras que más ha usado Metallica dentro de sus canciones.