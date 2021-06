Juanes hace cover de ‘Enter Sandman’ como parte de los 30 años del Black Album de Metallica

Juanes siempre ha mantenido una estrecha relación con la banda de San Francisco y es que es bien sabido su cariño y admiración por ellos además de la influencia que han tenido sobre él. Solo basta recordar el cover que Juanes hizo de Seek and Destroy en el Festival Rock al Parque en Bogotá en el 2019, el cual fue considerado por LoudWire como uno de los mejores covers de Metallica en la historia. Y como olvidar el discurso de Lars Ulrich al colombiano cuando le entregó el premio “Persona del Año” en los Latin Grammy Awards 2019.

Mucho más que un simple álbum de homenaje, ‘The Metallica Blacklist’ celebra la influencia duradera de este hito musical con uno de los proyectos más ambiciosos jamás concebidos por la banda y su equipo: un número sin precedentes de más de 50 artistas que abarcan una increíblemente amplia gama de géneros, generaciones, culturas, continentes y más, cada uno de los cuales contribuye con una interpretación única de su parte favorita de The Black Album.

Todos los ingresos de ‘The Metallica Blacklist’ se repartirán a partes iguales entre la Fundación Mi Sangre creada por JUANES, All Within My Hands y otras más de 50 organizaciones benéficas elegidas por los artistas que tocan en el álbum. All Within My Hands fue fundada por la banda en 2017 como una forma que toda la familia Metallica devuelva a las comunidades que han apoyado a la banda apoyando la educación de la mano de obra, la lucha contra el hambre y otros servicios locales críticos. -RR