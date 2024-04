¿Una gran estafa? La historia detrás de la portada de ‘Use Your Illusion’ de Guns N’ Roses

Archivado en: • •

Guns N’ Roses es una de las bandas más legendarias en la historia del rock. Gracias a su estilo y personalidad, los integrantes de la banda lograron cautivar a sus fanáticos, especialmente luego de 1991, cuando lanzaron su doble disco ‘Use Your Illusion’.

Estos discos fueron una gran sorpresa para sus fans de la época. Después del éxito de ‘Appetite For Destruction’ en 198, canciones históricas como ‘Sweet Child O’ Mine’ y ‘Welcome To The Jungle’ definieron su estilo, pero ‘Use Your Illusion’ de Guns N’ Roses marcó un cambio significativo en su dirección musical.

En un inicio, incluso los propios integrantes de Guns N’ Roses se sentían reacios a la visión de Axl Rose, quien deseaba incluir un piano en los éxitos de la banda, como fue en el caso de November Rain.

A pesar de esto, el doble disco fue un éxito rotundo que catapultó la fama de Guns N’ Roses y dio inicio a una de las giras más largas de la historia del rock.

¿Qué esconde la portada de ‘Use Your Illusion’ de Guns N’ Roses?

La portada de ambos discos es idéntica, con la única diferencia en el color. El primero presenta tonos amarillos y naranjas, mientras que el segundo es predominantemente azul.

Muchos cuestionaban si esta diferencia reflejaba los estilos de ambos discos, ya que uno presentaba un ritmo más veloz y rockero, mientras que el otro era más suave. Pero Axl Rose desmintió que se tratara de un plan de la banda.

Pero, lo que llama la atención es la imagen de la portada, en ella se puede ver un fragmento de la obra de arte ‘La Escuela de Atenas’ de Rafael. Se puede observar a una persona tomando nota, mientras que detrás se ve a otra con una postura de pereza y mera observación.

¿Estafaron a Axl Rose?

No obstante, esto esconde una particularidad. El diseño fue realizado por Mark Kostabi, a quien Axl le entregó 75.000 dólares con el fin de poder utilizar la imagen tanto para la portada del disco como para el merchandising.

Sin embargo, lo que Rose no sabía, según explicó su manager de la época, Alan Niven, es que estas imágenes eran de dominio público, por lo que su uso era totalmente gratuito, por lo que fue estafado.

Aun así, ambos ‘Use Your Illusion’ fueron un rotundo éxito. La banda vendió millones de copias, y varios de sus temas como ‘Don’t Cry’, ‘Estranged’ o ‘November Rain’ resultaron un éxito histórico a pesar de su larga duración. Así que se podría decir que Axl recuperó el dinero que le estafaron.