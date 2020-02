Red Hot Chili Peppers dio su primer show junto a John Frusciante después de 11 años

El 2020 comenzó con el sorpresivo regreso de John Frusciante a los Red Hot Chili Peppers, sin duda un motivo de felicidad para quienes siguen a la agrupación desde sus inicios y son fieles a sus exitosos discos.

Lo cierto es que la banda volvió a tocar con John después de 11 años y en su show tocaron canciones de otros artistas como “I Wanna Be Your Dog” de The Stooges y “Not Great Man” de Gang of Four.



Artistas confirmados que estarán en ‘Gracias Totales’ de Soda Stereo en Bogotá

The Strokes anuncia su próximo álbum con ‘At The Door’, su nueva canción

Gracias a los videos revelados en redes sociales quedó evidencia del show, eso sí, hay quienes apuntan que el baterista en este show no fue Chad Smith, pero no hay certeza de ello.