The Strokes anuncia su próximo álbum con ‘At The Door’, su nueva canción

La banda comandada por Julian Casablancas ya lanzó el que es su el primer sencillo de su sexto álbum, “The New Abnormal”, el cual ya cuenta con una muestra de los nuevos sonidos que trae la agrupación.

El material será publicado hasta el próximo 10 de abril a través de Cult Records / Columbia y será el sucesor de “Comedown Machine”, el cual conocimos en el 2013.

La nueva canción llegó acompañada por el video influenciado por la serie de los 80’s “Masters of The Universe”.

El material incluirá las siguientes canciones:

1. The Adults Are Talking

2. Selfless

3. Brooklyn Bridge To Chorus

4. Bad Decisions

5. Eternal Summer

6. At The Door

7. Why Are Sundays So Depressing

8. Not The Same Anymore

9. Ode To The Mets