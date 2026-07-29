Ya hay fecha y hora para el sorteo de Champions League 2026: hora, lugar y últimos detalles

La UEFA Champions League se prepara para una nueva edición de esta legendaria competencia que ha dado tantas emociones en los últimos años. Luego del bicampeonato conseguido por el Paris Saint-Germain después de haberse impuesto al Arsenal, los clubes vuelven a la carrera.

Varios equipos han sellado su clasificación a la fase de grupos, gracias a su rendimiento en sus ligas nacionales durante la 2025-2026, mientras que, otros deben atravesar aun fases de clasificación.

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Sin embargo, este torneo ya tiene agendada la fecha de su sorteo, y en caso de que no se lo quiera perder, aquí se lo contamos al detalle.

Ya hay fecha y hora para el sorteo de Champions League 2026

La UEFA Champions League es, sin dudas, el máximo trofeo en el fútbol de Europa. Grandes clubes han sido protagonistas en la contienda por la ‘orejona’ a lo largo de los años, con partidos totalmente imperdibles.

Gigantes deportivos se han consagrado en este torneo, tal y como ha sido en el caso del Paris Saint-Germain. Este equipo francés ha ganado sus primeros 2 trofeos de esta copa de forma consecutiva.

Aunque la consecución de este torneo para los franceces ocurrió hace pocos meses, varios equipos comienzan ya a armarse en carrera para batir a este coloso de Europa.

Todo comenzará con la fase de liga. Allí habrá el gran todos contra todos que ha dado notables emociones en los últimos 2 años.

Algunos equipos ya han asegurado su puesto. Cabe recordar que, todavía quedan rondas de play-offs para dar el listado completo de equipos clasificados a la liguilla.

Aun así, la UEFA ya tiene preparado todo para decidir el camino de los equipos en esta fase, a través de un sorteo que ya tiene fecha, hora y lugar.

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La fase de liga se sorteará el próximo 27 de agosto, desde Suiza, con un evento que está pautado para dar comienzo sobre las 11:00 a.m. de Colombia.

Sin lugar a dudas, grandes amantes del fútbol estarán atentos al camino de cada uno de sus equipos en este torneo. El comienzo de este torneo en su fase de liguilla está proyectado para llevarse a cabo en los inicios del mes de septiembre, con lo mejor del balompié europeo en los campos de juego.