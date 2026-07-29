Vasco Da Gama vs Independiente Medellín: hora y dónde ver EN VIVO la eliminatoria de Copa Sudamericana

Vasco Da Gama vs Independiente Medellín será uno de los partidos más importantes de este 29 de julio en la Copa Sudamericana. Este icónico encuentro se jugará por todo lo alto, por un puesto en los octavos de final.

Luego de una ida llena de goles y emociones, ambos equipos sueñan con darle una alegría a su hinchada y llevarse el gran triunfo, aunque no será sencillo.

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Este partido se jugará este mismo 29 de julio, y en caso de que no se lo quiera perder, aquí les tenemos los detalles de lo que será este cotejo.

Así llegan Vasco Da Gama e Independiente Medellín

Sin lugar a dudas, el choque entre Vasco Da Gama e Independiente Medellín ha sido uno de los más destacados de la fase de la Copa Sudamericana. Este encuentro en su fase de ida demostró gran igualdad.

Brasileños y colombianos chocaron en un partido inicial que tuvo como resultado un empate 2-2. Este resultado deja todo igualado para una definición en el segundo encuentro.

Esta definición se definirá en Brasil, por lo que el ‘Poderoso de la Montaña’ deberá chocar en un escenario difícil, en el que deberá salir victorioso.

Independiente Medellín llega a este encuentro luego de haber vencido por 3-2 a Deportivo Pasto en el en la Liga BetPlay 2026-I. Todo esto en una fecha 1, donde se dieron partidos totalmente imperdibles.

Del mismo modo, el Vasco Da Gama afrontará este partido después de haber sido empatado ante Mirassol, en un encuentro que tuvo lugar el pasado 25 de julio.

Cabe recordar que este partido dará paso a la fase de octavos de final. Allí el que avance se medirá a alguno de los equipos que lograron superar la fase de grupos de la Copa Sudamericana en primera plaza.

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Este partido completará una jornada de este torneo que ya está compuesta por partidos de la talla de Cienciano vs Lanús y Bragantino vs Sporting Cristal en esta misma fase.

Si desea ver este cotejo, les contamos que puede verse EN VIVO desde las 5:00 p.m. en el que se dará el puntapié inicial de este encuentro. Este partido se televisará a través de las señales oficiales de ESPN y Disney+ si cuenta con una suscripción a este servicio de ‘streaming’.