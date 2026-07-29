¿Jhon Lucumí a un grande de Europa? El defensa colombiano podría cambiar de equipo

Jhon Lucumí es uno de los defensas más destacados de la actualidad en Colombia y Europa. Este jugador ha destacado en los últimos años, e incluso, en la Copa Mundial de la FIFA 2026, gracias a su fiereza y su portento físico notable.

Este gran nivel mostrado por el colombiano ha hecho que varios equipos de grandeza en Europa lleguen a interesarse por su fichaje. De hecho, hay un club que está bastante cerca en sus negociaciones desde el pasado mes de junio.

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En caso de que no conozca los detalles, aquí les contamos todo lo que debe saber sobre el posible cambio de equipo para Jhon Lucumí.

¿Jhon Lucumí a un grande de Europa?

La defensa de Colombia fue uno de los elementos más destacados del combinado nacional en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Esta faceta del juego ‘tricolor’ fue notable, gracias a la pareja de centrales de Davinson Sánchez y Jhon Lucumí.

Este último despertó gran interés en el mercado de fichajes, gracias a su fuerza y una edad joven aun. Actualmente este jugador ha militado en Bologna de Italia, donde ha contado con un nivel positivo.

De hecho, hay un grande de este país que estaría interesado en completar el fichaje de Jhon Lucumí. Se trata de, nada más y nada menos que, la Juventus de Turín.

La ‘Vecchia Signora’ de Italia buscaría reforzar su zaga defensiva con un jugador clave en Latinoamérica y Colombia. Según reportó Fabrizio Romano en sus redes sociales, este equipo está atento a la situación de Lucumí desde junio.

🚨🇨🇴 EXCL: Como open talks for Jhon Lucumí as new target at centre back as Colombian defender could leave Bologna.



Juventus are also keen on Lucumì since June and remain attentive to the situation ⚪️⚫️ pic.twitter.com/B4fYMCUoHV — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 27, 2026

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Aun asi, otros equipos buscan interrumpir estas negociaciones. De hecho, uno de ellos es el Como, con el aliciente de que este club si jugará Champions League, mientras que la Juventus estará en Europa League.

Por el momento no habría acuerdo con ninguno de los dos, ya que ambos equipos no han podido alcanzar la cantidad de dinero solicitada por el Bologna, quien se mantiene con los derechos del defensa colombiano en la Serie A de Italia.

Lo cierto es que el interés por Lucumí es real, y todos los fanáticos del balompié en Colombia esperan poder ver al defensa en un equipo de mayor peso y protagonismo por los títulos en el viejo continente.