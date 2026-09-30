WhatsApp anuncia limite de chats mensuales: así puede evitar que su app quede bloqueada

WhatsApp es, sin lugar a dudas, una de las aplicaciones más destacadas y reconocidas a nivel internacional. Este servicio de mensajería ha tomado una notable popularidad en todo el planeta, donde acumula miles de usuarios.

Miles de personas disfrutan de esta app, gracias a la forma en la que permite comunicarse con seres queridos, sin importar la distancia y de forma gratuita.

Sin embargo, en las últimas semanas esta aplicación ha generado una notable polémica, luego de anunciar que ahora contará con un limite de chats al mes.

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En caso de que se haya perdido esta revelación, aquí le contamos los detalles, y como puede evitar que su cuenta quede bloqueada de forma temporal por exceder este limite.

WhatsApp anuncia limite de chats mensuales

WhatsApp ha iniciado un nuevo modelo de uso. Esta aplicación ha cambiado en varias ocasiones durante los últimos años, gracias a la implementación de nuevas funciones y tecnologías.

De hecho, esta aplicación de mensajería de color verde ha implementado un polémico cambio en este final del mes de agosto, tal y como reveló esta aplicación.

El servicio de mensajería de color verde había estado acostumbrado a un uso sin límites. No obstante, ahora habrá un máximo de 150 chats nuevos al mes.

Cada vez que abra una nueva conversación con un nuevo contacto estará cada vez más cerca al limite mensual. Si este es superado, no podrá crear otras hasta el próximo mes.

Aun así, su cuenta no quedará inhabilitada, ya que podrá responder en aquellas que ya abrió previamente. Sin embargo, tendrá su usuario bloqueado para crear nuevos chats.

Claramente, esto ha generado gran polémica, sobre todo para aquellos que utilizan esta aplicación de forma diaria.

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Por ahora se desconoce si WhatsApp permitirá alguna modalidad para ampliar este límite, especialmente porque esta medida fue implementada para evitar el spam.

A pesar de esto, cabe aclarar que hay algunas formas para evitar llegar a este límite. De hecho, si desea evitar que su app quede bloqueada, se recomienda no borrar conversaciones de manera recurrente, ya que cada vez que envié un nuevo mensaje, esto contará como un nuevo chat abierto.

Lo cierto es que, aunque esta medida ha generado gran revuelo, la popularidad de WhatsApp se mantiene por todo lo alto, por lo que se espera que los usuarios adapten su uso a esta nueva regla.