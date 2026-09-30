Fabián Bustos tendría nuevo destino tras su salida de Millonarios: ya negocia con este equipo

Fabián Bustos, el técnico argentino, que salió de Millonarios a comienzos de septiembre, volvió a aparecer en el radar del Universitario de Perú justo después de la salida de Héctor Cúper. Las conversaciones, según información conocida este martes 29 de septiembre, estarían bastante adelantadas.

La posibilidad de que Bustos regrese a Universitario tiene un ingrediente especial: el entrenador ya conoce el club y dejó un buen recuerdo durante su anterior etapa.

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El periodista César Luis Merlo dio a conocer la información y señaló que la directiva peruana ya conversa con el argentino. El anuncio oficial, de acuerdo con este reporte, podría llegar pronto.

“Tras la confirmación de Universitario de Deportes de la salida de Héctor Cúper después de mantener una reunión entre la administración del club y el entrenador, Tribuna.com pudo conocer que la directiva crema mantiene negociaciones avanzadas con Fabián Bustos”, reveló el medio referenciado.

El portal también recordó el paso anterior del entrenador por el equipo peruano. “El entrenador argentino ya tiene un pasado en Universitario, club al que condujo durante la temporada 2024 y con el que consiguió el título nacional en su centenario”.

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Ese antecedente podría facilitar su regreso al banquillo. Bustos dirigió al equipo durante 2024 y consiguió el campeonato nacional en una temporada especial para la institución.

¿Por qué salió Héctor Cúper de Universitario?

La salida del experimentado entrenador, de 70 años, llegó después de una derrota contundente. Universitario cayó 4-0 frente a Deportivo Garcilaso el 19 de septiembre, en un partido disputado en Cusco, a unos 3.400 metros sobre el nivel del mar.

En los días siguientes, la prensa peruana también puso bajo la lupa el planteamiento del equipo y la metodología de trabajo de Cúper. El argentino había llegado en mayo, después de dos años sin dirigir.

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“El club agradece al profesor Héctor Cúper y a su cuerpo técnico por su profesionalismo y compromiso demostrados durante su permanencia en la institución”, informó Universitario en un comunicado publicado en redes sociales.

Mientras la dirigencia define al nuevo entrenador, Piero Alva asumió de manera interina los entrenamientos.