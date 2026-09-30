Jet, la histórica banda australiana, llega por primera vez a Bogotá: fecha, lugar, precios y más

Jet, una de las bandas más reconocidas del rock en este siglo, sorprendió a todos sus fanáticos a nivel mundial durante esta semana. La legendaria agrupación de origen australiano reveló una gran gira por el planeta.

Este grupo logró varios éxitos durante su trayectoria, con los que ha sido capaz de estremecer a miles de fanáticos en el mundo. Varios de estos seguidores podrán tener la oportunidad de cantar estos éxitos en vivo en varios escenarios del planeta, y de hecho, Colombia será uno de ellos.

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En caso de que no se quiera perder los detalles de esta presentación del grupo en la capital, aquí les contamos todo lo que debe saber.

Jet, la histórica banda australiana, llega por primera vez a Bogotá

Desde inicios de este siglo grandes bandas han brillado por el mundo. Varias agrupaciones han lanzado éxitos totalmente históricos, al punto de estremecer a la industria a nivel internacional.

Una de ellas, de hecho, es Jet. Este grupo australiano ha brillado con una notable cantidad de éxitos, sobre todo con lanzamientos legendarios e inolvidables como ‘Are You Gonna Be My Girl’ o ‘Look What You’ve Done’.

Jet ha sido capaz de acumular fanáticos a nivel internacional gracias a estas canciones. Colombia, por supuesto, no ha sido la excepción, y esto ha quedado demostrado recientemente, luego del furor de los seguidores por la llegada de la banda al país.

Durante el pasado 28 de septiembre, Jet confirmó en sus redes sociales que girará por Sudamérica, con 3 shows especiales, que tendrán lugar en Colombia, Chile y Brasil.

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En el caso de la presentación en territorio colombiano, esta ocurrirá el próximo 10 de abril de 2027, con una cita imperdible desde el Royal Center de la capital, donde se reunirán los grandes amantes de este grupo y de la nostalgia de los 2000.

La boletería para este show puede ser adquirida a través de la plataforma oficial de Fanki, con precios que se presentan de la siguiente manera:

I Etapa: $ 157.000 +servicio

II Etapa: $199.000 + servicio

II Etapa: $239.000 + servicio

La preventa artista de esta boletería tuvo lugar el pasado 29 de septiembre. Mientras que por otro lado, la venta general ocurrirá este 30 de dicho mes, con inicio a las 10:00 a.m.