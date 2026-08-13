Así puede activar el ‘Modo Linkin Park’ en WhatsApp: este es el paso a paso para vivir el nu metal de cerca

Linkin Park es, sin lugar a dudas, una de las bandas más grandes de la historia de la música y del momento. Esta agrupación ha encantado a miles de fanáticos a lo largo de su trayectoria, tanto con Chester Bennington en la voz, como también actualmente con Emily Armstrong.

La potencia de esta banda es indudable, y de hecho, miles de personas han vuelto a escuchar a esta agrupación a partir de su regreso a los escenarios, de la mano de esta nueva artista.

Más noticias: 3 canciones de Linkin Park que solo los verdaderos fans conocen: joyas escondidas de la banda

Si usted es uno de los profundos amantes de la música de Linkin Park, y desea vivir la estridencia de esta banda desde su teléfono celular, aquí les avisamos como puee hacerlo gracias a un pequeño ajuste en su WhatsApp.

Así puede activar el ‘Modo Linkin Park’ en WhatsApp

WhatsApp es una de las aplicaciones más utilizadas a nivel mundial. Gracias a su nivel de tecnología y su alcance, miles de personas la utilizan para comunicarse con sus seres queridos a través de mensajería.

Si usted es uno de los usuarios cotidianos de esta aplicación, sabrá que WhatsApp tiene varias opciones de personalidad. Una de ellas le permite modificar la interfaz de la app al completo.

Esto le permitirá que su aplicación se vea renovada, y de hecho, active un modo especial para Linkin Park. En caso de que quiera hacer esto, este es el paso a paso que debe seguir.

Descargar Nova Launcher y una imagen de la banda en formato PNG Abrir Nova Launcher y seleccionar WhatsApp Elegir ‘editar’, luego ‘aplicaciones’ y elegir como icono la imagen descargada Ajustar el tamaño y guardar los cambios

Estos no son los únicos ajustes que puede hacer en WhatsApp para activar su ‘modo Linkin Park’. También puede modificar tanto el fondo de su chat, y otros aspectos claves.

Más noticias: Linkin Park rompió legendario récord para el nu metal: primera vez en toda la trayectoria de la banda

Para esto, debe descargar nuevas imágenes de la banda en PNG, y dirigirse al apartado de ‘fondo de pantalla’ en un chat en específico, o en la aplicación de manera general.

De esta manera podrá disfrutar del nu metal desde cerca, y también vivir de la pasión de una banda histórica como lo es Linkin Park desde su teléfono celular, cuando use WhatsApp para comunicarse en su vida cotidiana.