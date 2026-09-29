Tabla Liga BetPlay 2026-II tras fecha 12: Millonarios a 4 puntos del líder y Santa Fe a 8
La Liga BetPlay 2026-II brilla por todo lo alto, con varios equipos que sueñan con llevarse el máximo trofeo nacional.
La Liga BetPlay 2026-II brilla por todo lo alto, con varios equipos que sueñan con llevarse el máximo trofeo nacional.
La Liga BetPlay 2026-II ha presentado una cantidad importante de emociones en su desarrollo deportivo. Miles de hinchas han podido disfrutar de partidos imperdibles, en los que equipos de notable talento han mostrado ambición para llevarse el máximo trofeo.
Varios clubes del FPC empiezan a perfilarse como favoritos para conseguir la histórica edición del trofeo. Sus pisadas han sido fuertes, tal y como se muestra en la tabla de posiciones.
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En caso de que se haya perdido el panorama actual del FPC para este segundo semestre de 2026, aquí le mostramos como va la tabla de posiciones.
La Liga BetPlay 2026-II ha contado con partidos imperdibles a nivel nacional. Grandes del FPC han chocado contra sus mejores rivales, con la ambición de mejorar en la tabla de posiciones.
Muchos de ellos han salido victoriosos, mientras que otros se han quedado en el camino de una clasificación que es cada vez más reñida.
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Un ejemplo de esta igualdad está en los equipos de la capital. Por un lado, Millonarios está a 4 puntos de distancia del liderato, mientras que Santa Fe está a 8 de separación, pero varios escalones más abajo.
La tabla de posiciones completa se presenta de la siguiente manera:
1- América de Cali – 24 puntos, 11 partidos disputados
2- Deportivo Cali – 21 puntos, 11 partidos disputados
3- Atlético Bucaramanga – 20 puntos, 10 partidos disputados
4- Millonarios – 20 puntos, 12 partidos disputados
5- Atlético Nacional – 19 puntos, 9 partidos disputados
6- Independiente Medellín – 19 puntos, 10 partidos disputados
7- Deportes Tolima – 18 puntos, 11 partidos disputados
8- Independiente Santa Fe – 16 puntos, 10 partidos disputados
9- Llaneros – 14 puntos, 11 partidos disputados
10- Once Caldas – 12 puntos, 11 partidos disputados
11- Inter de Bogotá – 12 puntos, 12 partidos disputados
12- Cúcuta Deportivo – 12 puntos, 11 partidos disputados
13- Águilas Doradas – 11 puntos, 10 partidos disputados
14- Boyacá Chicó – 11 puntos, 10 partidos disputados
15- Alianza – 11 puntos, 11 partidos disputados
16- Junior de Barranquilla – 9 puntos, 9 partidos disputados
17- Fortaleza – 9 puntos, 11 partidos disputados
18- Deportivo Pereira – 8 puntos, 9 partidos disputados
19- Deportivo Pasto – 8 puntos, 11 partidos disputados
20- Jaguares de Córdoba – 7 puntos, 10 partidos disputados
Por ahora esta tabla a HOY 29 de septiembre está sumamente nivelada, incluso a la espera de que la cantidad de partidos disputados por cada equipo llegue a una igualdad próximamente.