Tabla Liga BetPlay 2026-II tras fecha 12: Millonarios a 4 puntos del líder y Santa Fe a 8

La Liga BetPlay 2026-II ha presentado una cantidad importante de emociones en su desarrollo deportivo. Miles de hinchas han podido disfrutar de partidos imperdibles, en los que equipos de notable talento han mostrado ambición para llevarse el máximo trofeo.

Varios clubes del FPC empiezan a perfilarse como favoritos para conseguir la histórica edición del trofeo. Sus pisadas han sido fuertes, tal y como se muestra en la tabla de posiciones.

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En caso de que se haya perdido el panorama actual del FPC para este segundo semestre de 2026, aquí le mostramos como va la tabla de posiciones.

Tabla Liga BetPlay 2026-II tras fecha 12

La Liga BetPlay 2026-II ha contado con partidos imperdibles a nivel nacional. Grandes del FPC han chocado contra sus mejores rivales, con la ambición de mejorar en la tabla de posiciones.

Muchos de ellos han salido victoriosos, mientras que otros se han quedado en el camino de una clasificación que es cada vez más reñida.

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Un ejemplo de esta igualdad está en los equipos de la capital. Por un lado, Millonarios está a 4 puntos de distancia del liderato, mientras que Santa Fe está a 8 de separación, pero varios escalones más abajo.

La tabla de posiciones completa se presenta de la siguiente manera:

1- América de Cali – 24 puntos, 11 partidos disputados

2- Deportivo Cali – 21 puntos, 11 partidos disputados

3- Atlético Bucaramanga – 20 puntos, 10 partidos disputados

4- Millonarios – 20 puntos, 12 partidos disputados

5- Atlético Nacional – 19 puntos, 9 partidos disputados

6- Independiente Medellín – 19 puntos, 10 partidos disputados

7- Deportes Tolima – 18 puntos, 11 partidos disputados

8- Independiente Santa Fe – 16 puntos, 10 partidos disputados

9- Llaneros – 14 puntos, 11 partidos disputados

10- Once Caldas – 12 puntos, 11 partidos disputados

11- Inter de Bogotá – 12 puntos, 12 partidos disputados

12- Cúcuta Deportivo – 12 puntos, 11 partidos disputados

13- Águilas Doradas – 11 puntos, 10 partidos disputados

14- Boyacá Chicó – 11 puntos, 10 partidos disputados

15- Alianza – 11 puntos, 11 partidos disputados

16- Junior de Barranquilla – 9 puntos, 9 partidos disputados

17- Fortaleza – 9 puntos, 11 partidos disputados

18- Deportivo Pereira – 8 puntos, 9 partidos disputados

19- Deportivo Pasto – 8 puntos, 11 partidos disputados

20- Jaguares de Córdoba – 7 puntos, 10 partidos disputados

Por ahora esta tabla a HOY 29 de septiembre está sumamente nivelada, incluso a la espera de que la cantidad de partidos disputados por cada equipo llegue a una igualdad próximamente.