WhatsApp habilitó modo incógnito para META IA: Así puede activar las conversaciones secretas

La apuesta de Meta por reforzar la privacidad en sus herramientas de inteligencia artificial ya comenzó a tomar más forma en WhatsApp.

La compañía liderada por Mark Zuckerberg incorporó una nueva modalidad de chat incógnito para Meta AI, disponible tanto en la aplicación de mensajería como en la app independiente del asistente virtual. La novedad apunta a un objetivo claro: ofrecer conversaciones más seguras y confidenciales para los usuarios que interactúan con inteligencia artificial.

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Con esta actualización, las interacciones realizadas en el modo privado desaparecen automáticamente y no quedan almacenadas en los servidores de Meta. La empresa sostiene que ni siquiera sus propios sistemas pueden acceder al contenido de las conversaciones.

“Esto es diferente de otros productos de IA que desaparecen, donde los registros de conversaciones a menudo permanecen en los servidores de otras compañías durante muchos meses”, afirmó Mark Zuckerber, fundador de Meta.

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Según detalló la compañía en su blog de ingeniería, esta tecnología opera mediante un entorno seguro conocido como trusted Execution Environment. El sistema cifra los mensajes de extremo a extremo y restringe el acceso únicamente al dispositivo del usuario y al entorno protegido donde se procesa la solicitud.

¿Para qué sirve y cómo usar el modo incógnito de META IA?

El modo incógnito de Meta AI apunta especialmente a quienes desean realizar consultas delicadas, pedir orientación sobre temas personales o explorar información sensible con un mayor nivel de privacidad. Aun así, especialistas en ciberseguridad recomiendan mantener ciertas precauciones y evitar compartir datos críticos como contraseñas, direcciones particulares o información bancaria en cualquier plataforma de inteligencia artificial.

Para activar esta herramienta en WhatsApp, los usuarios deben actualizar la aplicación a su versión más reciente. Luego, pueden ingresar al chat de Meta AI desde la barra de búsqueda o desde el menú principal de conversaciones.

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Dentro de la ventana del asistente aparece la opción para habilitar el modo incógnito. Desde ese momento, todas las preguntas y respuestas se procesan bajo protocolos reforzados de confidencialidad y la información desaparece automáticamente al cerrar la sesión, fortaleciendo así la protección de la privacidad digital.