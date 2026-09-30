Así quedó la tabla después del DIM vs Millonarios: ¿A cuántos puntos de la cima está el ‘embajador’?

El Deportivo Independiente Medellín y Millonarios chocaron por todo lo alto el pasado 29 de septiembre. Ambos equipos históricos del FPC volvieron a medirse en la cancha, con el objetivo de llevarse 3 puntos claves en la tabla.

En este partido hubo una gran cantidad de atractivos, como fue el caso del debut de Juan Guillermo Cuadrado, con un cotejo lleno de emociones.

A pesar de los esfuerzos de ambos equipos para llevarse los 3 puntos, el resultado definitivo fue un 2-2, en el que estos clubes dividieron puntos.

Más noticias: Ni Nacional ni Santa Fe: Estos son los 4 equipos del fútbol colombiano que tienen más de 100 años

Este resultado generó varios movimientos en la tabla de posiciones. En caso de que se haya perdido el panorama actual para el FPC, aquí les mostramos cual es HOY 30 de septiembre.

Así quedó la tabla después del DIM vs Millonarios en la Liga BetPlay 2026-II

Millonarios ha contado con varios partidos claves en los últimos días. El equipo capitalino ha sido capaz de enlazar varios encuentros sin derrota.

Aunque el ‘albiazul’ no ha podido imponerse en todos sus partidos, no cae desde el ‘clásico’ frente a Independiente Santa Fe, el pasado 2 de septiembre.

Más noticias: Este es el partido más largo en la historia del fútbol: duró más del doble

Millonarios ha sido capaz de sumar en varios encuentros sin caer, y en el partido ante el DIM logró extender esta racha. El ‘embajador’ logró ponerse 2 veces arriba en el marcador en este encuentro.

Sin embargo, los dirigidos por Alberto Gamero no lograron mantener esta ventaja, por lo que igualaron a 2 tantos. La tabla de posiciones después de este partido marcha de la siguiente manera:

1- América de Cali – 24 puntos, 11 partidos disputados

2- Deportivo Cali – 21 puntos, 11 partidos disputados

3- Millonarios – 21 puntos, 13 partidos disputados

4- Atlético Bucaramanga – 20 puntos, 10 partidos disputados

5- Independiente Medellín – 20 puntos, 11 partidos disputados

6- Atlético Nacional – 19 puntos, 9 partidos disputados

7- Independiente Santa Fe – 19 puntos, 11 partidos disputados

8- Deportes Tolima – 18 puntos, 11 partidos disputados

9- Llaneros – 14 puntos, 11 partidos disputados

10- Once Caldas – 12 puntos, 11 partidos disputados

11- Inter de Bogotá – 12 puntos, 12 partidos disputados

12- Cúcuta Deportivo – 12 puntos, 11 partidos disputados

13- Águilas Doradas – 11 puntos, 10 partidos disputados

14- Boyacá Chicó – 11 puntos, 10 partidos disputados

15- Alianza – 11 puntos, 11 partidos disputados

16- Junior de Barranquilla – 9 puntos, 9 partidos disputados

17- Fortaleza – 9 puntos, 11 partidos disputados

18- Deportivo Pereira – 8 puntos, 10 partidos disputados

19- Deportivo Pasto – 8 puntos, 11 partidos disputados

20- Jaguares de Córdoba – 7 puntos, 10 partidos disputados

Luego de estos resultados, Millonarios se mantiene a 3 de la cima, con una diferencia de partidos disputados cada vez menor.