Vuelve la ‘tricolor’: hora y dónde ver EN VIVO Colombia vs México HOY 26 de septiembre

La Selección Colombia vuelve al campo de juego HOY ante México. La ‘tricolor’ regresa luego de su dura eliminación frente a Suiza en la Copa Mundial de la FIFA 2026, en unos octavos de final que decepcionaron a varios fanáticos.

El equipo dirigido por Néstor Lorenzo se medirá a México en un partido amistoso que iniciará un nuevo ciclo deportivo, con la necesidad de afrontar las próximas competencias.

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La ‘tricolor’ comenzará su búsqueda de nuevos horizontes y un nuevo universo de jugadores con este encuentro, y aquí les contamos todo lo que deben saber sobre este encuentro.

Colombia vuelve a las canchas ante México

Sin lugar a dudas, la despedida de Colombia de la Copa Mundial de la FIFA 2026 fue una de las más decepcionantes para los hinchas de la ‘tricolor’.

El equipo ‘cafetero’ cayó ante Suiza en una tanda de penales que arrebató el sueño mundialista a miles de fanáticos en el país. La ‘tricolor’ no pudo cumplir los objetivos esperados durante su participación en la cita mayor del balompié.

A pesar de ello, el combinado ‘tricolor’ no se detiene allí y buscará continuar su rumbo deportivo con un nuevo comienzo frente a México.

En esta fecha FIFA Colombia buscará crear una nueva identidad de juego. Esto sobre todo con jugadores novedosos, luego del retiro de James Rodríguez y ‘Juanfer’ Quintero.

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Lista de convocados para el partido

Para los próximos partidos de Colombia durante este mes de septiembre los convocados son los siguientes:

Porteros: Aldair Quintana, Álvaro Montero y Kevin Mier.

Defensas: Álvaro Angulo, Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Edier Ocampo, Jhon Lucumí, Kevin Andrade, Roger Caicedo y Samuel Velásquez.

Volantes: Daniel Arcila, Gustavo Puerta, Jaminton Campaz, Jhon Arias, Jhon Solís, Juan Manuel Rengifo, Kevin Castaño, Matías Orozco, Richard Ríos y Yaser Asprilla.

Delanteros: Carlos Gómez, Juan Camilo Durán, Kevin Viveros, Luis Suárez y Óscar Perea.

Hora y dónde ver EN VIVO el partido

En caso de que quiera seguir el partido entre Colombia y México, les contamos que este partido tendrá lugar este 26 de septiembre, a partir de las 8:00 p.m.

Sin lugar a dudas, este encuentro estará lleno de emociones, sobre todo por ser un nuevo inicio para la ‘tricolor’ tras su reciente caída en el balompié internacional.