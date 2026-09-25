¿Cuándo sale la segunda temporada anime de Yomi no Tsugai? Así puede ver la primera por streaming

Los seguidores de Yomi no Tsugai ya tienen una razón para estar atentos a las novedades del popular anime. ‘Daemons of the Shadow Realm’, también conocido como ‘Yomi no Tsugai: Dúo del Inframundo’ y “Espíritus del inframundo”, confirmó que tendrá una segunda temporada tras emitir su episodio final el sábado 19 de septiembre de 2026 en Japón.

La noticia llega tras meses de seguimiento a la historia de Yuru y Asa, los gemelos creados por Hiromu Arakawa, autora de ‘Fullmetal Alchemist’. La serie presenta a estos hermanos como “los niños que separan el día y la noche”, una condición que está directamente relacionada con su particular vínculo con los tsugai.

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¿Cuándo sale la segunda temporada de Yomi no Tsugai?

Por ahora, la producción no ha anunciado una fecha concreta para el estreno de la temporada 2 de ‘Daemons of the Shadow Realm’. Tampoco existe una aproximada para el lanzamiento, así que por ahora toca esperar información oficial sobre cuándo empezarán los nuevos episodios.

La confirmación llegó a través de un video teaser publicado a través del canal de YouTube de ‘Daemons of the Shadow Realm’ tras la emisión del capítulo final de la primera temporada. El anuncio confirmó la continuación, aunque no ofreció más detalles.

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¿De qué trata Daemons of the Shadow Realm?

La historia gira alrededor de Yuru y Asa, dos gemelos que fueron separados cuando eran pequeños y crecieron sin conocer toda la verdad sobre su origen. Según la premisa, ambos están destinados a gobernar a los tsugai, entidades sobrenaturales que funcionan en pares.

Mientras intentan volver a encontrarse, los hermanos también deben descubrir qué implica realmente su herencia. En el camino aparecen enfrentamientos, secretos familiares y elementos inspirados en el folclore japonés y los yōkai.

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¿Dónde ver la primera temporada de Yomi no Tsugai?

Quienes quieran ponerse al día antes de la llegada de la segunda temporada pueden encontrar ‘Daemons of the Shadow Realm’ en el catálogo internacional de Crunchyroll. Para acceder a los episodios disponibles, se necesita una suscripción activa a la plataforma.