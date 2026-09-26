Atlético Nacional vs Chapecoense: hora y dónde ver EN VIVO el partido de la amistad eterna

Atlético Nacional y Chapecoense volverán a encontrarse 10 años después en un partido amistoso que genera gran emoción. Ambos equipos han logrado entablar una gran amistad, luego de la grave tragedia vivida en 2016.

El club brasileño atravesó la fuerte perdida de gran parte de su plantel en un accidente aéreo, mientras se dirigía a Medellín para disputar el partido de ida de la final de Copa Sudamericana.

Desde ese lamentable hecho, Atlético Nacional ha demostrado gran apoyo a este club, y en este 2026 volverá a hacerlo con un partido amistoso.

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En caso de que no conozca los detalles de este partido, aquí le contamos todo lo que debe saber para vivir por todo lo alto este cotejo.

La grave tragedia de 2016

Sin lugar a dudas, la tragedia vivida por Chapecoense en 2016 es una de las más sorprendentes en el mundo del fútbol. Este equipo brasileño apasionó a miles de fanáticos en el mundo, gracias a su histórica gesta en aquel año.

Contra todo pronóstico, Chapecoense logró llegar a la final de la Copa Sudamericana, luego de superar a equipos de gran tamaño, como es el caso de San Lorenzo de Almagro.

Similar fue el caso de Atlético Nacional, que también logró llegar a esta instancia con gran fútbol. Sin embargo, esta final lamentablemente no pudo tener lugar.

Mientras Chapecoense se trasladaba a Medellín para jugar la ida de este partido sufrió un grave accidente de tráfico. Su vuelo se estrelló en el camino, lo que causó la perdida humana de gran parte de sus jugadores, directivos y varios periodistas.

Este hecho consternó por completo al mundo del fútbol, el cual se mostró en gran solidaridad con el club. De hecho, uno de los principales focos de apoyo fue el propio Atlético Nacional.

Ante esto se formó una gran relación de amistad entre ambos clubes, la cual volverá a quedar demostrada este fin de semana.

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Estos equipos se reunirán para un partido amistoso en el estadio Atanasio Girardot, en un encuentro de exhibición que lleva el nombre de ‘el partido de la amistad eterna’.

Hora y día del partido

En caso de que no se quiera perder el partido, le contamos que tendrá lugar este 26 de septiembre, con un puntapié inicial a las 3:30 p.m. de Colombia.