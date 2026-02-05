Expertos revelan cuáles son las mejores canciones largas de rock; November Rain se destaca

El rock se convirtió en uno de los géneros más populares a lo largo de los años, que sin duda se viene posicionando como uno de los más escuchados y que tiene exponentes que sin duda han hecho historia en la industria musical. Por eso, en los últimos días, varios expertos dieron a conocer cuáles son esas canciones que tienen una duración superior a los ocho minutos y que, sin duda, se han convertido en todo un himno del género.

Allí, hay varios clásicos que se han escuchado a lo largo de los años, al punto que fueron usados en múltiples películas de Hollywood, en donde las escogieron como la banda sonora oficial. Además, hay otras que son un poco más recientes, pero lograron posicionarse por sus letras y sonidos fuertes.

Leer más:Esta es la canción de rock más ‘pegadiza’ de los años 2000 según la IA; un éxito de Linkin Park

Tres canciones largas de rock que serían las mejores según expertos

El reconocido GQ hizo un conteo de cuáles son esas canciones largas que se podrían posicionar entre las mejores de la actualidad según expertos en música. La gran sorpresa es que en el top hay algunos éxitos de rock que, sin duda, se vienen posicionando como uno de los más escuchados y populares.

Seguir leyendo: Megadeth rompe histórica marca por primera vez en su carrera: superó a Taylor Swift y Bad Bunny

The Cure – Disintegration: Este es un éxito que se estrenó en 1989 y muchos consideran que es una obra de arte, teniendo en cuenta su composición de letra junto a la música. Cuenta con el sonido de guitarras y un ritmo pesado que ayuda a todos sus seguidores a llegar al clímax de este éxito, que tiene una duración total de ocho minutos con 20 segundos.

Guns N’ Roses – November Rain: Es una canción que se estrenó en 1991 y se convirtió en un éxito del rock que tuvo varios arreglos, al punto que fue usada como la canción oficial de varias series y películas. Tiene una duración de ocho minutos con 57 segundos, así que es una de las más largas en la historia de la música, pero quienes la escuchan la catalogan como una “obra maestra”.

Led Zeppelin – Stairway to Heaven: La canción fue lanzada en 1971; en ese momento todos hablaban de la forma como la banda logró hacer de una historia una canción de rock que todos recordaran pese a los años. Tiene introducción acústica, pero va avanzando hasta alcanzar el clímax, con un solo de Jimmy Page, quien en ocho minutos y tres segundos logró marcar todo lo relacionado a este éxito de la banda que tiene millones de reproducciones en plataformas.