U2 grabó video de nueva canción desde un balcón en México y fans revelan primeras imágenes

La expectativa alrededor del próximo disco de U2 crece con fuerza tras la inesperada aparición de la banda en el corazón de Ciudad de México. El grupo irlandés convirtió las calles del Centro Histórico en el escenario principal del videoclip de Street of Dreams, tema que integrará el álbum que la agrupación planea lanzar hacia finales de 2026.

La grabación reunió a varios de los seguidores mexicanos en las inmediaciones de la Plaza de Santo Domingo y el Palacio de Medicina. Días antes, el equipo de la banda contactó a los asistentes seleccionados mediante un correo enviado desde el portal oficial de U2.

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La producción mantuvo bajo estricta reserva los detalles del rodaje hasta la llegada de Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr., lo que elevó todavía más la expectativa entre los fans.

Así fue el rodaje de nueva canción U2 en México

Videos difundidos en redes sociales muestran a los músicos interpretando la canción desde un balcón colonial y también sobre un autobús escolar cubierto con grafitis del artista mexicano Chavis Mármol. La estética urbana contrastó con la arquitectura virreinal del Centro Histórico, una combinación que rápidamente captó la atención de usuarios y seguidores de la banda.

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Uno de los detalles que más comentarios generó apareció en el letrero frontal del vehículo utilizado durante la grabación. En lugar de una ruta tradicional, el autobús exhibía la frase “la calle de los sueños”, mensaje que muchos admiradores relacionan directamente con el concepto narrativo del nuevo proyecto discográfico.

Bono explicó el espíritu del proyecto en un comunicado: “Los temas de este EP no podían esperar, son canciones que tenían prisa por salir al mundo. Son canciones de desafío y consternación”. La expectativa alrededor de este nuevo proyecto discográfico por parte de la banda irlándesa está en su mejor momento, pues muchos esperan ansiosos a conocer cuál es la próxima locación en la que grabarán.

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